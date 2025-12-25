ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Кутя в бліндажі й колядки під обстрілами: як святкують Різдво українські захисники

Четвер 25 грудня 2025 16:06
Кутя в бліндажі й колядки під обстрілами: як святкують Різдво українські захисники Фото: Як військові в Україні відзначають Різдво в умовах війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

25 грудня в Україні відзначають Різдво. Вже четвертий рік поспіль багато українських військових зустрічають це свято далеко від домівок і родинних столів. Водночас навіть на передовій захисники намагаються зберегти різдвяні традиції, адаптуючи їх до умов війни.

РБК-Україна розповідає, як українські військові святкують Різдво у 2025 році.

Колядки у бліндажах і кутя на вогні

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ опублікували відео, на якому співають колядку просто у бліндажі та вітають один одного зі святом.

Військові 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша показали, як готують кутю в польових умовах - на відкритому вогні. Захисники також поділилися рецептом традиційної різдвяної страви, якою пригощали побратимів.

У 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького розповіли, як військові кухарі готували вечерю на Святвечір і святковий обід на Різдво. Відео показує процес приготування страв та меню, яким цього року годують захисників.

Святковий стіл і підтримка капеланів

У 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді оприлюднили відео, на якому військові збираються разом за святковим столом та співають колядки, попри бойові умови.

У 46-й окремій аеромобільній Подільській бригаді ДШВ ЗС України повідомили, що у Святвечір військові мали змогу долучитися до традицій. Капелан бригади отець Олег передав захисникам різдвяну кутю, смаколики та Вифлеємський вогонь - як символ віри, надії та світла, що перемагає темряву.

У 15-му мобільному прикордонному загоні "Сталевий кордон" зазначили, що святкова вечеря на позиціях виглядає інакше, ніж удома.

"Свята вечеря тут без скатертин і сервізів - зате з тишею між вибухами й відчуттям плеча поруч. У бліндажі вона виглядає саме так: прості страви, прості слова і момент, коли ті, хто героїчно нищить темряву, на кілька хвилин стають просто людьми", - зазначають захисники.

Привітання від ЗСУ та Генштабу

У Сухопутних військах ЗС України нагадали про важливість свят для українців і наголосили, що для військових у такі дні особливо важлива підтримка тих, хто перебуває в тилу.

У Генеральному штабі ЗСУ також привітали захисників із Різдвом. Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський зазначив, що повномасштабна війна об’єднала людей різного віку, професій і регіонів в одну велику родину, яка стоїть єдиним фронтом заради того, щоб Україна могла жити і святкувати.

У різдвяні дні військові на фронті вшановують пам’ять загиблих побратимів, збираються разом, співають колядки та підтримують одне одного. Навіть у найскладніших умовах вони доводять: українські традиції живі, а свята продовжують єднати країну.

Раніше РБК-Україна писало, що Православна Церква України привітала українців із Різдвом Христовим і розповіла про глибоке духовне значення цього свята. У ПЦУ зазначили, що народження Ісуса Христа принесло світові надію, стало початком нової епохи та нагадує про перемогу світла над темрявою, життя над смертю і добра над злом.

Також ми розповідали, навіщо прикрашати ялинку на Різдво та що символізує дерево.

Різдво Свята в Україні Військовий
