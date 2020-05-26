Победительница Холостяк-10 Даша без белья и в хищном наряде вскружила голову пикантным фото

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Избранница Макса Михайлюка также записала видеообращение к поклонникам

22 мая состоялся долгожданный финал романтического реалити Холостяк-10. Напомним, что заветное предложение от Макса Михайлюка получила Даша Ульянова. Однако после финала у поклонников шоу осталось еще много вопросов и главный из их - вместе ли Макс и Даша, как сложились их отношения после шоу? Или их пути разошлись и они уже встретили другие половинки? На все эти и другие вопросы зрители получат ответы только в эту пятницу, 29 мая. Когда на канале СТБ выйдет долгожданное пост-шоу.

Тем временем победительница Холостяка-10 Даша Ульянова не перестает интриговать поклонников. Наконец, у девушки появилась возможность чаще выходить с ними на связь. Отметим, что во время съемок программы девушкам было запрещено пользоваться телефонами и что-либо публиковать в своих соцсетях. Теперь девушки “отрываются”.

Свое первое видеообращение после завершения проекта записала Даша. Девушка первым делом поблагодарила поклонников за сотни поздравлений и приятных сообщений. При этом она старается отвечать всем, когда у нее есть на это время.

Затронула девушка и тему предстоящего пост-шоу.

“Я знаю, какой вас сейчас всех интересует вопрос, который вы постоянно пишите. Ребята, дождитесь пост-шоу. Терпения нам всем. И уже в эту пятницу смотрите его на канале СТБ. Вот там будет именно ух - жаришка”, - интригует Ульянова. Видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Также красотка опубликовала пикантный кадр, демонстрируя длинные стройные ножки. На “холостячке” - короткая куртка с анималистичным принтом.

“Фотки с колечком должны быть разными”, - подписала снимок Ульянова, имея в виду, что в кадре она позирует с обручальным кольцом, которое ей подарил Макс в финале шоу.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Кстати, ранее Даше уже хвасталась колечком от Макса Михайлюка.

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Автор: Юля Петрова