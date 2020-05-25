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Первое после финала: Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.05.2020 - 12:33
Первое после финала: Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша отдыхает в Одессе

В прошедшую пятницу, 22 мая завершился юбилейный сезон самого романтического реалити Украины - Холостяк-10. Главный герой проекта, украинский пилот Макс Михайлюк сделал свой выбор. Напомним, что до финала шоу дошли только две участницы - Даша Ульянова и Дана Оханская. Макс сделал заветное предложение именно Даше, с которой у него сложилась особенная связь во время проекта. Теперь поклонники проекта ждут специальный выпуск, в котором станет известно, как сложились отношения Макса и Даши после проекта.

Тем временем Даша Ульянова не перестает всячески интриговать поклонников, показывая им новые фото и видео. И все же ни холостяк, ни его избранница никак не дают поклонникам понять - они вместе или нет. Остается дожидаться выпуска от 29 мая на СТБ.

И все же Ульянова показала парочку уникальных фото из собственного архива. А именно - два первых фото, которые сделала сразу же после финала.

Красотка сделала селфи из машины. На камеру Даша демонстрирует правую руку, на безымянном пальце которой красуется обручальное колечко, которое Макс вручил избраннице в финале шоу.

“Первое фото в телефоне после финала… И второе”, - так подписала снимки Ульянова.

Первое после финала: Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка

Первое после финала: Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Кроме того, на прошедших выходных Даша также опубликовала фото из Одессы. К слову, это родной город Макса, где живут его родители. Девушка отдыхает в одном из отелей на берегу Черного моря. Однако позагорать в купальнике пока погода не позволяет. Поэтому Даша позирует спиной к камере в джинсах и черной футболке. В руках у нее - бокал с коктейлем.

“Отмечания затянулись)) всем прекрасного выходного”, - подписала снимок “холостячка”.

Первое после финала: Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка

Первое после финала: Даша Ульянова из Холостяк-10 похвасталась колечком от Макса Михайлюка

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

Фолловеры красотки поспешили засыпать ее комментариями. Многие выразили надежду, что после проекта пути Макса и Даши не разошлись и они действительно вместе.

  • Даша, надеюсь, вы до сих пор вместе
  • Макса не хватает)
  • Даша, ты самая красивая девочка на проекте Холостяк
  • Один и тот же вопрос задают не тупите, люди. Неужели не ясно, что до конца проекта им запрещено раскрывать все тайны
  • Коли будуть ваші спільні нові фото та сторіс
  • Почему Макс не отмечает??
  • Та дайте покой уже Даше)) С подругой Даша там, может и Макс тоже там, кто знает

Напомним, избранница Холостяка-9 Даша Квиткова показала пикантные кадры со "свадебного путешествия". Пара официально расписалась 20 мая. Однако отправиться в заветное свадебное путешествие в Нью-Йорк пока не могут. Поэтому они отправились путешествовать по Украине.

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Автор: Юля Петрова

Теги Новости Украины СТБХолостяк
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