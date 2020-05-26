Переможниця Холостяк-10 Даша без білизни і в хижому вбранні запаморочила голову пікантним фото

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Обраниця Макса Михайлюка також записала відеозвернення до шанувальників

22 травня відбувся довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостяк-10. Нагадаємо, що заповітну пропозицію від Макса Михайлюка отримала Даша Ульянова. Однак після фіналу у шанувальників шоу залишилося ще багато питань і головне з них - чи разом Макс і Даша, як склалися їхні стосунки після шоу? Або їх шляхи розійшлися і вони вже зустріли інші половинки? На всі ці та інші запитання глядачі отримають відповіді тільки в цю п'ятницю, 29 травня. Коли на каналі СТБ вийде довгоочікуване пост-шоу.

Тим часом переможниця Холостяка-10 Даша Ульянова не перестає інтригувати шанувальників. Нарешті, у дівчини з'явилася можливість частіше виходити з ними на зв'язок. Зазначимо, що під час зйомок програми дівчатам було заборонено користуватися телефонами і що-небудь публікувати у своїх соцмережах. Тепер дівчата "відриваються".

Своє перше відеозвернення після завершення проекту записала Даша. Дівчина насамперед подякувала шанувальникам за сотні привітань і приємних повідомлень. При цьому вона намагається відповідати усім, коли у неї є на це час.

Торкнулася вона і теми майбутнього пост-шоу.

“Я знаю, яке вас зараз всіх цікавить питання, яке ви постійно пишите. Хлопці, зачекайте пост-шоу. Терпіння нам усім. І вже в цю п'ятницю дивіться його на каналі СТБ. Ось там буде саме ух - жарішка", - інтригує Ульянова. Відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Також красуня опублікувала пікантний кадр, демонструючи довгі стрункі ніжки. На "холостячці" - коротка куртка з анімалістичним принтом.

"Фотки з колечком повинні бути різними", - підписала знімок Ульянова, маючи на увазі, що в кадрі вона позує з обручкою, яку їй подарував Макс у фіналі шоу.

Фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa

до Речі, раніше Даринці вже хвалилася колечком від Макса Михайлюка.

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Автор: Юля Петрова