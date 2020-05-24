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Огонь! Победительница Холостяк-10 взбудоражила сеть фото топлесс в крошечных трусиках

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.05.2020 - 10:57
Огонь! Победительница Холостяк-10 взбудоражила сеть фото топлесс в крошечных трусиках
Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша показала горячий кадр без белья

Даша Ульянова стала победительницей проекта Холостяк-10 на канале СТБ и покорила сердце Макса Михайлюка. На финальной церемонии он подарил девушке заветное колечко, хоть и признался, что ее нерешительность его немного смущает и пообещал преодолевать это вместе. Поклонники пары ждали комментариев от Даши в Instagram, но вместе этого она порадовала их горяим фото и продолжила держать интригу.

Даша опубликовала соблазнительный снимок топлесс в крошечных трусиках, она прикрыла обнаженную грудь руками так, чтобы в кадр попало колечко с крупным камнем, подаренное Максом в время финального выбора. Девушка собрала волосы в красивую прическу, она призывно смотрит в камеру.

"Хотела написать длинный пост и победе, но кроме как слов благодарности ничего не хочу говорить ! Спасибо за ваше внимание и слова, которые до сих пор приходят беспрерывно в мой Директ . Очень ценю и надеюсь что буду вам интересна и за рамками проекта", - подписала пикантный снимок она.

Поклонников Даши интересовал один вопрос: вместе ли она со своим избранником или нет. Но разглашать эту информацию красавица не имеет права, ведь впереди пост-шоу, которое и расставит все точки над і.

  • Даша, пожалуйста, скажи, что Вы все еще с Максимом вместе... Как же я за Вас переживаю
  • Дашуня. Очень красивая
  • Красотка, вау модель
  • Фотка огонь!
  • Просто космос
  • Неймовірна
  • Как же ты шикарна. Слишком красивая
  • Нежная

Скриншот комментариев

Позже Даша показала еще один снимок , на котором позирует в образе с церемонии финального выбора Холостяк-10. На портретном фото девушка кружит голову глубиной декольте в белоснежном ажурном платье с оригинальными крупными серьгами, украшенными перьями. Ее локоны собраны сзади в аккуратный хвост, а пару прядей выпущены на лицо.

Огонь! Победительница Холостяк-10 взбудоражила сеть фото топлесс в крошечных трусиках

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Ранее Дана из Холостяк-10 резко высказалась в соцсети о победительнице проекта.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
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