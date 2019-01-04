Победитель Танцев со звездами показал, как проводит новогодние каникулы

Фото: Игорь Ласточкин (instagram.com/lastochkin_igor)

Игорь Ласточкин любит путешествовать и часто делает это всей семьей

Победитель шоу Танцев со звездами 2018 года, судья юмористической передачи Лига смеха, украинский комик и актер Игорь Ласточкин отпраздновал Новый год на Земле Обетованной.

Со своей супругой Анной и сыном Радмиром, комик на праздники решил посетить Израиль. На своей страничке в Instagram он опубликовал несколько фото на фоне иерусалимских пейзажей и на берегу Мертвого моря. Однако искупаться семье, судя по всему, не удалось, потому как позировала семья в теплых куртках и шапках.

Фото: "#прайд", - подписал это фото шоумен (instagram.com/lastochkin_igor)

Фанаты сразу отреагировали на приезд звезды, поприветствовав Игоря на Святой земле и пожелав хорошего отдыха.

Скришот: комментарии к посту Игоря Ласточкина(instagram.com/lastochkin_igor)

"Ви очень классные))) Удачи всем!!!";

"Какие же вы крутые. Желаю что бы ваша семя была крепкой";

"Здорово что вы в Израиле. Удачного вам отдыха на земле обетованной";

"Хорошо вам отдохнуть", - написали они в комментариях.

Фото: Семья Ласточкиных улетели в теплые края (instagram.com/lastochkin_igor)

"Иерусалим! А как ваш год начался?", - спросил Игорь под другим фото, на что фанаты, живущие в Израиле ответили, что в следующий раз хотели бы собрать встречу поклонников с любимой звездой.

Скришот: комментарии к посту Игоря Ласточкина(instagram.com/lastochkin_igor)

"Что ж без анонса, мы бы устроили встречу поклонников:))";

"Приезжайте в Эйлат, буду рада познакомиться)";

"Игорь у тебя очень крутая семья!!!";

"Блин красавчик я сам с Иерусалима хотелось бы тебя увидеть";

"Ой, вы и Радмира с собой взяли! Молодцы!", - прокомментировали поклонники.

Фото: "Папа, а зачем эта шапочка?" (instagram.com/lastochkin_igor)

Родители сводили мальчика к местной достопримечательности — Стене плача. На что Игорь Ласточкин спросил у поклонников совета: "Как ответить ему на вопрос "Папа, а зачем эта шапочка?". На что у подписчиков возникли свои вопросы не еврей ли Игорь.

Скришот: комментарии к посту Игоря Ласточкина(instagram.com/lastochkin_igor)

"Игорь! Ты еврей что-ли?";

"Так надо!";

"Для красоты";

"Сказать зачем эта шапочка";

"Чего вы все прицепились к нему: "Еврей или нет?" Возле Стены Плача все покрывают голову. А мужчины тем более, т.к. подходят к ней через синагогу (и не важно какой ты нации и вероисповедания) Это у нас сложилось мнение, если на голове кипа, то еврей. Просто это святое место и все должны быть с покрытой головой. Женщины подходят к Стене, так же, как в православной церкви, в юбке, скрывающей колени и платке", - объяснили поклонники.

Напомним, что ранее мы писали об известной украинской танцовщице Илоне Гвоздевой, которая вместе с шоуменом Игорем Ласточкином стала победительницей проекта Танцы со звездами 2018, отправилась на заслуженный отдых к океану и поделилась горячими снимками в купальнике.

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