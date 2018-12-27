Фильм "Я, ты, он, она": смотреть онлайн трейлер

Официальный трейлер фильма "Я, Ты, Он, Она" (YouTube/Студия Квартал 95 Online)

27 декабря в украинский проекат выходит комедия "Я, ты, он, она" от Студии "Квартал 95". Продюсером, сценаристом и режиссером фильма стал Владимир Зеленский, он же исполнил и одну из главных ролей.

В центре сюжета - настоящий любовный многоугольник. Главные герои Макс и Яна в браке уже десять лет. За все время супружеской жизни они попросту привыкли друг другу, обремененные семейными обязанностями.

Особо счастливой их семью назвать нельзя, поэтому в определенный момент Максим и Яна решают развестись. Кроме того, они уже завязали новые отношения "на стороне".

Кадр из фильма (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)

Перед расторжением брака суд предоставляет супругам 30дней на обдумывание. И тогда пара решает прожить их, высказывая все претензии и самые сокровенные фантазии. Сможет ли такой "испытательный срок" спасти брак Яны и Максима?

В романтической комедии "Я, ты он, она" снялись известные украинские актеры и звезды шоу-бизнеса. Пару на грани развода сыграли Владимр Зеленский и Анастасия Короткая. Одна из главных ролей, влюбленной в Максима коллеги, досталась певице Наде Дорофеевой. Артист "Студии Квартал 95" Евгений Кошевой исполнил роль любовника Яны.

Также в картине снялись Ольга Сумская, Станислав Боклан, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Юрий Ткач и другие.

Кадр из фильма "Я, ты, он, она" (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)

Владимир Зеленский и Дэвид Додсон выступили в качестве режиссеров комедии.

Авторы сценария - Александр Щур, Станислав Зубрицкий, Евгений Бургела, Андрей Яковлев, Владимир Зеленский, Дэвид Додсон. Продюсерами ленты стали Владимир Зеленский, Андрей Яковлев, Сергей и Борис Шефир.

Ранее мы рассказывали, что Надя Дорофеева призналась в сложности съемок с Владимиром Зеленским.

О процессе съемок в комедии "Я, ты, он, она" рассказала и исполнительница главной роли Настя Короткая.

Видео: РБК-Украина