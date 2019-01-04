Переможець Танців з зірками показав, як проводить новорічні канікули

Ігор Ласточкін любить подорожувати і часто робить це всією сім'єю
Переможець шоу Танців з зірками 2018 року, суддя гумористичної передачі Ліга сміху, український комік і актор Ігор Ласточкін відсвяткував Новий рік на Землі Обітованій.
Зі своєю дружиною Анною і сином Радмиром, комік на свята вирішив відвідати Ізраїль. На своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька фото на тлі єрусалимських пейзажів і на березі Середземного моря. Однак скупатися сім'ї, судячи з усього, не вдалося, бо позувала сім'я в теплих куртках і шапках.
Фото: "#прайд", - підписала це фото шоумен (instagram.com/lastochkin_igor)
Фанати відразу відреагували на приїзд зірки, привітали Ігоря на Святу землю і побажали гарного відпочинку.
Скришот: коментарі до посту Ігоря Ласточкіна (instagram.com/lastochkin_igor)
"Ви дуже класні))) Удачі всім!!!";
"Які ж ви круті. Бажаю що б ваша сім'я була міцною";
"Добре що ви в Ізраїлі. Вдалого вам відпочинку на землі обітованній";
"Добре вам відпочити", - написали вони в коментарях.
Фото: Сім'я Ласточкіних полетіли в теплі краї (instagram.com/lastochkin_igor)
"Єрусалим! А як ваш рік почався?", - запитав Ігор під іншим фото, на що фанати, які живуть в Ізраїлі відповіли, що в наступний раз хотіли б зібрати зустріч шанувальників з улюбленою зіркою.
Скришот: коментарі до посту Ігоря Ласточкіна (instagram.com/lastochkin_igor)
"Що ж без анонсу, ми б влаштували зустріч шанувальників:))";
"Приїжджайте в Ейлат, буду рада познайомитися)";
"Ігор у тебе дуже крута родина!";
"Блін красунчик я сам з Єрусалиму хотілося б тебе побачити";
"Ой, ви і Радміра з собою взяли! Молодці!", - прокоментували шанувальники.
Фото: "Тато, а навіщо ця шапочка?" (instagram.com/lastochkin_igor)
Батьки зводили хлопчика до місцевої пам'ятки — Стіни Плачу. На що Ігор Ласточкін запитав у шанувальників ради: "Як відповісти йому на питання "Тато, а навіщо ця шапочка?". На що у передплатників виникли свої питання чи не єврей Ігор.
Скришот: коментарі до посту Ігоря Ласточкіна(instagram.com/lastochkin_igor)
"Ігор! Ти єврей чи що?";
"Так треба!";
"Для краси";
"Сказати навіщо ця шапочка";
"Чого ви всі причепилися до нього: "Єврей чи ні?" Біля Стіни Плачу всі покривають голову. А чоловіки тим більше, т. як підходять до неї через синагогу (і не важливо якої ти нації та віросповідання) Це у нас склалася думка, якщо на голові кіпа, то єврей. Просто це святе місце і всі повинні бути з покритою головою. Жінки підходять до Стіни, так само, як у православній церкві, в спідниці, приховує коліна і хустці", - пояснили шанувальники.
Нагадаємо, що раніше ми писали про відому українську танцівницю Ілону Гвоздьову, яка разом з шоуменом Ігорем Ласточкіним стала переможницею проекту " Танці з зірками 2018, вирушила на заслужений відпочинок до океану і поділилася гарячими знімками в купальнику.
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