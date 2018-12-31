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Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.12.2018 - 11:37
Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах
Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона наслаждается океаном и теплом

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева, которая вместе с шоуменом Игорем Ласточкином стала победительницей проекта Танцы со звездами 2018, отправилась на заслуженный отдых к океану. Горячими снимками в купальнике она с удовольствием делится со своими поклонниками в Instagram.

Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Чтобы расслабиться, вдоволь наплаваться и загореть Илона выбрала Мальдивские острова. На фото она позирует на пляже, в воде, у бассейна, возле пальм и на пирсе, то и дело принимая соблазнительные позы и демонстрируя стройное и гибкое тело.

Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах

Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Гвоздева сопровождает снимки подписями в стиле "Райское наслаждение" и "Не могу надышаться океаном".

Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахПобедительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на МальдивахФото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Поклонники остались в восторге от красочных кадров и засыпали Илону комплиментами в комментариях, а также пожелали ей отличного отдыха.

"Бозе) милашка...хороших тебе ...развлечений", "Круто смотрится",  "Илоночка, Вы прекрасны! С наступающим Вас и Вашу самою Любимую и родную семью)))", "Шикарні фото!", "У вас всегда очень красивые фотки просто шикарные", "Флешмоб від Олі Полякової приймати не будете?", "Умница и красавица. Хорошо отдохнуть и встретить НГ", "Неймовірна, ну дууже красива", "Русалочка", "Нет слов, чтоб описать красоту вашу и пейзажа", "Красота,..... рай на земле...", "Шикарная фигура", - пишут фолловеры Гвоздевой.

Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах

Победительница Танцев со звездами восхитила горячими фото с отдыха на Мальдивах

Скриншот комментариев (instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, ранее экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала точеную фигуру в бикини на отдыхе на Барбадосе.

Мы также писали о том, что "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала роскошное тело в бикини

Кстати, Сергей Бабкин увез семью на отдых в сказочную Лапландию.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины МальдивыТанцы со звездамиИлона Гвоздева
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