Плохая девчонка: Кайли Дженнер взбудоражила сеть пышными формами в экстремальном мини

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя красотка готовится представить новую коллекцию косметики

Кайли Дженнер ежегодно презентует к Рождеству новую линию своего косметического бренда Kylie Cosmetics. Для презентации линии она, как и все члены знаменитой семьи, создает зрелищное промо. Главной героиней своих рекламных кампаний выступает она сама. В этот раз Кайли решила подобрать образ дерзкий, сексуальный и яркий – она примерила красное мини-платье, сплошь покрытое блестками, дополненное огромным бантом сзади. Завершает образ шляпка в форме упаковочного банта. Макияж 22-летней миллиардерше сделали максимально выразительный, с розовыми тенями и графичными стрелками, а волосы уложили в женственную укладку с легкими волнами.

Кайли презентует новую линию косметики (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Создали "непослушный" список? Моя коллекция HOLIDAY не за горами. Кто готов к раскрытию?", – написала Дженнер. "Уже не могу дождаться", "Просто влюблена в это", "Абсолютная любовь", "Я так взбудоражен! Твоя рождественская коллекция это всегда нечто", – засыпали звезду комментариями подписчики.

Кайли для Kylie Skin (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также девушка позаботилась о том, чтобы все желающие смогли приобрести топовые продукты ее бренда Kylie Skin. Продукты так быстро разлетаются, что создателям пришлось организовать новую партию, о чем счастливая Кайли сообщила на своей странице. "Ищите перезапуск продуктов на KylieSkin.com. @kylieskin получает так много любви! Просто хотела от всего сердца поблагодарить вас! Я так рада видеть все отзывы. Наслаждайтесь!", – написала знаменитость.

Кайли на страницах журнала (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли обожает примерять яркие образы для съемок и просто так. На Хэллоуин она блистала сразу в трех нарядах. А позже представила съемку для V Magazine, где снялась в образе главного секс-символа всех времен Мэрилин Монро.