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Погана дівчинка: Кайлі Дженнер розбурхала мережу пишними формами в екстремальному міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.11.2019 - 22:36
Погана дівчинка: Кайлі Дженнер розбурхала мережу пишними формами в екстремальному міні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-річна красуня готується представити нову колекцію косметики

Кайлі Дженнер щороку презентує до Різдва нову лінію свого косметичного бренду Kylie Cosmetics. Для презентації лінії вона, як і всі члени знаменитої сім'ї, створює видовищне промо. Головною героїнею своїх рекламних кампаній виступає вона сама. Цього разу Кайлі вирішила підібрати образ зухвалий, сексуальний і яскравий – вона приміряла червону міні-сукню, суцільно покриту блискітками, доповнену величезним бантом ззаду. Завершує образ капелюшок у формі пакувального банта. Макіяж 22-річній мільярдерці зробили максимально виразний, з рожевими тінями і графічними стрілками, а волосся уклали в жіночну укладку з легкими хвилями.

Погана дівчинка: Кайлі Дженнер розбурхала мережу пишними формами в екстремальному мініПогана дівчинка: Кайлі Дженнер розбурхала мережу пишними формами в екстремальному мініКайлі презентує нову лінію косметики (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Створили "неслухняний" список? Моя колекція HOLIDAY не за горами. Хто готовий до розкриття?", – написала Дженнер. "Вже не можу дочекатися", "Просто закохана в це", "Абсолютна любов", "Я так схвильований! Твоя різдвяна колекція це завжди щось", – засипали зірку коментарями послідовувачі.

Погана дівчинка: Кайлі Дженнер розбурхала мережу пишними формами в екстремальному мініКайлі для Kylie Skin (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також дівчина подбала про те, щоб усі бажаючі змогли придбати топові продукти її бренду Kylie Skin. Продукти так швидко розлітаються, що творцям довелося організувати нову партію, про що щаслива Кайлі повідомила на своїй сторінці. "Шукайте перезапуск продуктів на KylieSkin.com. @kylieskin отримує так багато любові! Просто хотіла від усього серця подякувати вам! Я так рада бачити всі відгуки. Насолоджуйтесь!", – написала знаменитість.

Погана дівчинка: Кайлі Дженнер розбурхала мережу пишними формами в екстремальному мініКайлі на сторінках журналу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Кайлі обожнює приміряти яскраві образи для зйомок і просто так. На Хелловін вона блищала відразу в трьох вбраннях. А пізніше представила зйомку для V Magazine, де знялася в образі головного секс-символ всіх часів Мерилін Монро.

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