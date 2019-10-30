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Горячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика Playboy

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 20:31
Горячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика Playboy
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя миллионерша веселится на вечеринке

Кайли Дженнер, которая недавно рассталась со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом, похоже, не собирается скучать. Девушка продолжает активно заниматься работой, постить в свой микроблог горячие фото, а также посещать вечеринки. Для последних она старается подобрать максимально соблазнительные наряды, вполне в своем стиле.

К примеру, одна из последних – Playboy party, где она побывала за компанию с близкой подругой Анастасией Караниколау, а также массой других известных в сети персон. Мероприятие было организовано в честь Хэллоуна. Присутствовала на вечеринке и знаменитая канадская модель Винни Харлоу.

Горячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика PlayboyГорячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика PlayboyГорячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика PlayboyГорячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика PlayboyКайли в образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли опубликовала серию фото, где позирует с Анастасией. Обе они примерили атласные черные боди, черные колготки, туфли на каблуках, а завершают образ заячьи ушки, манжеты и воротнички с бантом. Кайли также сделала выразительный макияж с длинными стрелками и чувственными губами. Выглядят девушки максимально сексуально, особенно эффектно они смотрелись благодаря тому, что одна брюнетка, а вторая блондинка. Обе буквально засыпали сеть своими жаркими фото.

Горячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика PlayboyГорячо! Кайли Дженнер показала роскошную фигуру в наряде зайчика Playboy

Вечеринка в честь 70-летия Кейтлин Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также 22-летняя бизнесвумен опубликовала фото и видео с вечеринки по поводу 70-летия Кейтлин Дженнер. В честь своего юбилея дива устроила званый вечер для близких друзей, а также дочерей – Кайли и Кендалл. Кайли показала фото, где они позируют втроем, счастливые и сияющие.

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Новости Украины Кайли ДженнерКендалл Дженнер
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