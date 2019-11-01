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Королева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивы

Lite » Мода 01.11.2019 - 21:26
Королева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивы
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

22-летняя миллиардерша украсила новую обложку

Кайли Дженнер в этом году решила не ограничиваться и показала сразу несколько образов на Хэллоуин. Она была зайчиком Playboy, русалочкой Ариэль, а затем примерила образ секс-символа всех времен Мэрилин Монро. В таком наряде ее увидели стилисты V Magazine – на обложке этого глянца и блистает самая молодая из знаменитых сестер.

Королева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивыКайли на обложке (фото: instagram.com/vmagazine)

Кайли повторила один из наиолее ярких образов самой популярной в мире блондинки – нежно-сиреневого оттенка платье с открытыми плечами и бантом сзади, высокие перчатки, а тажке массивные украшения с бриллиантами. Роскошный лук завершают яркий макияж со стрелками, яркими губами, а также каре, в точности повторяющее прическу Мэрилин.

Королева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивыКоролева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивыОбраз Мэрилин повторила и Винни Харлоу (фото: instagram.com/vmagazine)

«Самая младшая из сестер самой знаменитой семьи в мире никогда не боялась на самом деле пойти на это, особенно на Хэллоуин. В главной роли в честь королевы экрана Мэрилин Монро, она еще раз напоминает нам, что гламур и лагерь могут объединиться. Зайдите на vmagazine.com, чтобы увидеть полное видео и многое другое со съемок!», – написали на странице журнала в Instagram.

«Лучшие друзья девушек – бриллианты», – парировала глянцу сама Кайли. На нескольких фото она снялась в окружении мужчин, глядящих на нее с обожанием.

Королева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивыКоролева гламура: Кайли Дженнер блистает на обложке глянца в образе известной кинодивыКайли на страницах новго журнала (фото: instagram.com/kyliejenner)

Благодаря весьма откровенной съемке Кайли вновь получила массу лайков и комплиментов от своих фолловеров. Напомним, недавно Дженнер взорвала сеть сексуальным нарядом в духе русалочки Ариэль. 22-летняя красавица надела лиф в виде ракушек с накинутой сверху тонкой сеткой, ярко-зеленую юбку с чешуей-пайетками, а также огенно-рыжий парик.

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Новости Украины Кайли Дженнер
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