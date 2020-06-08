Племянница Софии Ротару Sonya Kay вышла замуж: трогательные свадебные фото

Девушка впервые показала своего любимого - им стал хоккеист сборной Украины Олег Петров
Лишь на днях племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay активно выбирала свадебное платье и просила поклонников помочь ей определиться, а уже 7 июня она вышла замуж и стала законной женой. Своего избранника девушка ранее активно скрывала, но настал час представить его публике - мужем Сони стал хоккеист сборной Украины Олег Петров.
На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным свадебным фото с любимым.
"7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" - трогательно написала новоиспеченная жена.
Sonya Kay вышла замуж (фото: instagram.com/sonyakayofficial)
Петров также выложил снимок с торжества, на котором Соня сидит на диване, а он стоит позади, обнимая любимую за плечи.
"Начало новой жизни. Люблю тебя!" - прокомментировал избранник певицы.
Мужем певицы стал хоккеист Олег Петров (фото: instagram.com/1_petrov)
Несколько атмосферных кадров со свадьбы также были опубликованы в аккаунте thisisglamwish. На них можно рассмотреть свадебное платье девушки - она выбрала белоснежный наряд с оголенными плечами и откровенным декольте, а также длинным шлейфом и кружевными узорами. В волосах у Сони - красивая диадема с камнями, а в руках большой букет из белых цветов.
"Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда", — комментирует Sonya Kay порталу Glam Wish.
Торжество справляли в гостинице в Киеве, а среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.
Sonya Kay вышла замуж и показала свадебные фото (фото: instagram.com/thisisglamwish)
Напомним, изначально певица планировала полноценную свадьбу, на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению, но из-за недавней трагедии в ее семье (у Сони умер отец, - прим. ред.), молодая пара решила отметить событие в тесном кругу близких и друзей.
Отметим, что Sonya Kay в канун свадьбы посвятила избраннику лирическую песню.
Автор: Марина Настевич