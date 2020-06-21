Племянница Ротару рассекретила подарок от тети на свадьбу и призналась в необычном увлечении

Sonya Kay с мужем Олегм Петровым (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Девушка раскрыла подробности знакомства с будущим мужем

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay, 7 июня вышла замуж и стала законной женой хоккеиста сборной Украины Олега Петрова. Девушка долго прятала избранника, но перед торжественным днем представила его публике. В программе "Светская жизнь" Соня рассказала о знакостве с будущем мужем, свадьбе во время карантина и свадебном путешествии.

Так, в конце марта скончался отец Сони, черновицкий бизнесмен Сергей Хлябич – муж сестры Софии Ротару, Лидии. По этой причине девушка отказалась от пышной свадьбы, кроме того, карантин внес свои коррективы в планы влюбленных.

"Папа хотел, чтобы у нас была свадьба. Не то, чтобы свадьба – мы расписались и поужинали со своими родными: тетей Соней, тетей Аурикой, нас было всего 14 человек. Мы решили расписаться в этот день, тем более неожиданно для нас была Троица, и такой праздник. Я думаю, что это оттуда нам папа помог, чтобы мы справились", - считает певица.

Sonya Kay показала свадебные фото с семьей (фото: instagram.com/thisisglamwish)

К слову, на свадьбе также присутствовала и София Ротару с семьей. Счастливая Соня призналась, что знаменитая тетя подарила паре деньги.

Кстати, молодожена пришлось также в силу обстоятельств отказаться и от развлекательной программы. Девушка рассказала о своем необычном музыкальном увлечении.

"Был запланирован молдавский балет. Я обожаю молдавскую музыку – у меня просто срывает крышу, и я начинаю петь и танцевать. Хоть я молдавский не очень знаю, но немного общаюсь", - призналась Соня и даже спела куплет песни Ротару – "Меланколие".

Соня с мужем хоккеистом Олегом Петровым во время свадебной фотосессии (фото: instagram.com/1_petrov)

Также девушка приоткрыла завесу тайны знакомства с будущим мужем. "Мы познакомились на вечеринке у друзей в Киеве. Олег приехал сюда играть. Мы быстро нашли общий язык, поскольку я когда-то играла в хоккей на траве в команде в Шотландии, поэтому я обожаю этот спорт. Однажды Олег пригласил меня к себе на игру, я пришла и с тех пор мы вместе", - заявила она Кате Осадчей.

"Была мысль поехать на машине в Болгарию, потому что нам близко с Чернвцов и так безопаснее, потому что на в самолете лететь мы пока не хотим – от греха подальше", - рассказала о планах на свадебное путешествие Соня.

В итоге супруги отправились у Буковель. Соня делится фото и видео на своей странице в Instagram с медового месяца пары.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Ранее Sonya Kay раскрыла подробности о муже-хоккеисте Олеге и рассказала о любви к спорту.

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Автор: Lite