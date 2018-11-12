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Племяннику Кейт Миддлтон дали королевское имя

Lite » Звезды 12.11.2018 - 09:05
Фото: Пиппа Миддлтон (instagram.com/splashnews)
Фото: Пиппа Миддлтон (instagram.com/splashnews)

У мальчика красивое тройное имя

Племяннику Кейт Миддлтон, который появился на свет 15 октября 2018 года в семье Пиппы Миддлтон и ее супруга Джеймса Метьюза, дали королевское тройное имя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Первого племянника герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, назвали королевским именем – Артур Майкл Уильям.

Имя Артур фигурировало чаще всего в ставках букмекеров и это имя легендарного короля, мифологического национального "героя Британии". Также Артур – это второе имя принца Уильяма и третье – принца Чарльза.

Имя Майкл мальчик получил в честь своего дедушки – так зовут отца Кейт Миддлтон и Пиппы Миддлтон. Это же имя носил младший брат Джеймса Метьюза, который погиб в 1999 году во время восхождения на Эверест.

Третье имя – это имя мужа Кейт Миддлтон и вполне вероятно это дань уважения к мужу сестры.

Артур Майкл Уильям родился 15 октября 2018 года в крыле Линдо лондонской больницы Святой Марии. В этой же больнице Кейт Миддлтон родила всех своих троих детей.

В свидетельстве о рождении мальчика указано, что его мать Пиппа Миддлтон – писательница, хотя она выпустила всего одну книгу. В 2012 году Пиппа опубликовала книгу с советами о том, как устраивать вечеринки.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем на приеме.

А также писали о том, что в сеть попало трогательное фото маленького принца Луи.

Видео: РБК-Украина

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