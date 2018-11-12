Племіннику Кейт Міддлтон дали королівське ім'я

Фото: Піппа Міддлтон (instagram.com/splashnews)

У хлопчика красиве потрійне ім'я

Племіннику Кейт Міддлтон, який з'явився на світ 15 жовтня 2018 року в сім'ї Піппи Міддлтон і її чоловіка Джеймса Метьюза, дали королівське потрійне ім'я. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Першого племінника герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, назвали королівським ім'ям – Артур Майкл Вільям.

Ім'я Артур фігурувало найчастіше у ставках букмекерів і це ім'я легендарного короля, міфологічного національного "героя Британії". Також Артур – це друге ім'я принца Вільяма і третє – принца Чарльза.

Ім'я Майкл хлопчик отримав на честь свого дідуся – так звуть батька Кейт Міддлтон і Піппи Міддлтон. Це ж ім'я носив молодший брат Джеймса Метьюза, який загинув в 1999 році під час сходження на Еверест.

Третє ім'я – це ім'я чоловіка Кейт Міддлтон і цілком ймовірно це данина поваги до чоловіка сестри.

Артур Майкл Вільям народився 15 жовтня 2018 року в крилі Ліндо лондонській лікарні Святої Марії. У цій же лікарні Кейт Міддлтон народила всіх своїх трьох дітей.

У свідоцтві про народження хлопчика зазначено, що його мати Піппа Міддлтон – письменниця, хоча вона випустила всього одну книгу. У 2012 році Піппа опублікувала книгу з порадами про те, як влаштовувати вечірки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон вразила шикарним сукнею на прийомі.

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Відео: РБК-Україна