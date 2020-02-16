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Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.02.2020 - 22:07
Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая порадовала своих поклонников ярким нарядом

Катя Осадчая, которая на днях показывала своим поклонникам снимки с теплой Вены, выложила на своей странице в Instagram фотографии с Украинского венского бала.

На фото известная телеведущая позирует в ярком красном платье с глубоким декольте в Дворце Ферстеля - здании в Вене, во Внутреннем Городе, которое получило свое название в честь спроектировавшего его архитектора Генриха фон Ферстеля.

На голове Осадчей также была красная шляпка.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сезон балов в Австрии. Бальную традицию в Вене поддержали, и австрийские украинцы и начали Украинский венский бал со всеми развлечениями и дебютантами в нарядах с национальными элементами. Все подробности уже в следующую субботу в Светской жизни", - отметила телеведущая.

Пользователи сети также прокомментировали фотографии Осадчей.

  • Катюша, Вы с каждым годом становитесь только краше и краше;
  • Невероятная;
  • Красотка;
  • Очень красивая, красный вам подходит;
  • Платье на 100% Ваше. Очень эффектно выглядит на Вас;
  • Обалденный образ! Катюша неотразима!
  • Какая красивая Катерина;
  • Ой какая красотка;
  • Сколько чего видела, но это честно впечатления красоты, гармонии, и вас вокруг.

Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Платье мечты: Катя Осадчая восхитила экстремальным декольте в роскошом наряде

Скриншоты с Instagram

Напомним, Катя Осадчая вместе со своим мужем Юрием Горбуновым растрогала романтичными кадрами из семейного альбома. Телеведущие умилили нежным отношением друг к другу.

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Новости Украины шоубизКатя Осадчая
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