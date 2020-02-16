Запахло весной: Катя Осадчая прогулялась по солнечной Вене и попала на бал

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая блистала на Венском балу

Катя Осадчая душевно отпраздновала с мужем Юрием Горбуновым День влюбленных, причем пришла к нему на спектакль и принесла знаковые желтые тюльпаны. Эти цветы стали символом тайных отношений пары, которые те долго скрыли даже от коллег. Романтка сменилась на рабочие будни, но у Кати они отюдь не серые, ведь ведущая отправилась в Вену на знаменитый бал. Теледива поделилась фото из австрийской столицы и показала, в чем отправилась на громкое мероприятие.

Она воспользовалась свободным временем и устроила прогулку по столице Австрии., прогулявшись по историческому центру.

Катя надела оригинальную двухцветную шубку, черные брюки свободного кроя, меланжевую объемную кофту и белоснежные кроссовки. Она собрала волосы сзади и спряталась за солнечными очками.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Perfect Vienna. У Відні вже відчувається весна", - сообщила Катя в посте. Поклонники поспешили оценить не только погоду, но и образ ведущей.

Шикарная

Краса на красі

Дуже гарно

Красиво! А какой бренд вашего пальто?

Красуня

Вам дуже личіть така еко-шубка

Випромінюєте сонечко

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В InstaStories Катя показала свой роскошный образ для Венского бала. Она облачилась в роскошное вечернее платье яркого алого цвета с пышной фатиновой юбкой и внушительным декольте и открытой спиной. А также дополнила лук традиционной оригинальной шляпокой в тон.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ранее Катя Осадчая поделилась архивными снимками с любимым мужем. Она опубликовала романтические кадры из семейного альбома.