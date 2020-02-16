ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.02.2020 - 22:07
Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Співачка порадувала своїх шанувальників яскравим вбранням

Катя Осадча, яка днями показувала своїм шанувальникам знімки з теплої Вени, виклала на своїй сторінці в Instagram фотографії з Українського віденського балу.

На фото відома телеведуча позує в яскравому червоному платті з глибоким декольте в Палаці Ферстеля - будівлі у Відні, у Внутрішньому Місті, який отримав свою назву на честь архітектора Генріха фон Ферстеля, який його спроектував.

На голові Осадчій також був червоний капелюшок.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сезон балів в Австрії. Щорічну традицію у Відні підтримали, й австрійські українці і почали Український віденський бал з усіма розвагами та дебютантами в нарядах з національними елементами. Всі подробиці вже в наступну суботу у Світському житті", - зазначила телеведуча.

Користувачі мережі також прокоментували фотографії Осадчої.

  • Катюша, Ви з кожним роком стаєте тільки красивіше і красивіше;
  • Неймовірна;
  • Красуня;
  • Дуже красива, червоний вам підходить;
  • Плаття на 100% Ваше. Дуже ефектно виглядає на Вас;
  • Неймовірний образ! Катюша неперевершеною!
  • Яка гарна Катерина;
  • Ой яка красуня;
  • Скільки чого бачила, але це чесно враження краси, гармонії, і вас навколо.

Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим зворушила романтичними кадрами з сімейного альбому. Телеведучі розчулили ніжним ставленням один до одного.

Домагалися від мене правди: Горбунов розповів про початок відносин з Осадчою З екстремальним декольте і відкритою спиною: Катя Осадча викликала фурор ефектною появою
Новини України шоубизКатя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся