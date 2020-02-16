Плаття мрії: Катя Осадча захопила екстремальним декольте в роскошому вбранні

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Співачка порадувала своїх шанувальників яскравим вбранням

Катя Осадча, яка днями показувала своїм шанувальникам знімки з теплої Вени, виклала на своїй сторінці в Instagram фотографії з Українського віденського балу.

На фото відома телеведуча позує в яскравому червоному платті з глибоким декольте в Палаці Ферстеля - будівлі у Відні, у Внутрішньому Місті, який отримав свою назву на честь архітектора Генріха фон Ферстеля, який його спроектував.

На голові Осадчій також був червоний капелюшок.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Сезон балів в Австрії. Щорічну традицію у Відні підтримали, й австрійські українці і почали Український віденський бал з усіма розвагами та дебютантами в нарядах з національними елементами. Всі подробиці вже в наступну суботу у Світському житті", - зазначила телеведуча.

Користувачі мережі також прокоментували фотографії Осадчої.

Катюша, Ви з кожним роком стаєте тільки красивіше і красивіше;

Неймовірна;

Красуня;

Дуже красива, червоний вам підходить;

Плаття на 100% Ваше. Дуже ефектно виглядає на Вас;

Неймовірний образ! Катюша неперевершеною!

Яка гарна Катерина;

Ой яка красуня;

Скільки чого бачила, але це чесно враження краси, гармонії, і вас навколо.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, Катя Осадча разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим зворушила романтичними кадрами з сімейного альбому. Телеведучі розчулили ніжним ставленням один до одного.