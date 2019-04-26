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Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2019 - 11:28
Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля
Джамала і Сеїт-Бекір (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала поділилася спогадами в четь другої річниці весілля

Джамала дуже зворушливо і по-сімейному тепло привітала свого чоловіка з річницею весілля. Адже рівно два роки тому – 26 квітня 2017 року Джамала вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Сеїт-Бекір Сулейманов, з яким вони декілька років зустрічалися до офіційного торжества. Сьогодні пара виховує синочка – Еміра-Рахмана. До речі, малюкові зовсім недавно виповнився рік – 27 березня щасливі батьки відсвяткували перший день народження свого синочка.

В честь річниці спільного життя Джамала опублікувала цілий фотоальбом зі свого барвистою весілля, яке проходила в кримсько-татарських традиціях. Примітно, що під час урочистості співачка приміряла одразу два наряди – класичне біле плаття з фатою, а також червону традиційну сукню, декороване строкатими візерунками.

Джамала

Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля

Весільні фото Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При цьому Джамала супроводила знімки дуже зворушливою підписом. Першим ділом співачка зазначила, що цей важливий день пройшов так, як вона мріяла і навіть краще!

"Він розпочався з нікяху в мечеті, де ми сказали наші «так». Ми плакали, сміялися, молилися, жартували. Було дуже багато емоцій!" - згадує Джамала.

Також співачка подякувала Богові за те, що він подарував їй Сеїт-Бекіра.
"Люблю тебе і дякую! Далі — більше! Прошу у Бога, аби так само з коханням і вірою!" - зворушливо ділиться особистим співачка.

Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля

Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля

Милі Джамала і Сеїт-Бекір (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Також співачка зазначила, що їх святковий вечір розпочався словами поезії. Джамала зазначила ці рядки:

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання..."

Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля

Шанувальники Джамали поспішив залишити свої захоплені відгуки:

  • Ви – неймовірні!
  • Пишаюся вами, пишаюся і тим, що була щаслива розділити з вами той казковий день!
  • Боже, 2 года прошло, словно мгновение! Ваша любовь отражается в Эмире, замечательный мальчик, рождённый в любви. Счастья вашей семье бесконечного!
  • Вiтаю! Бережiть свое кохання, ви такi щасливi ,хай кохання завжди буде у ваших серцях!
  • Как нежно!
  • Така жіноча і дівоча...одночасно... Дуже гарна пара. Щастя Вам і успіху!
  • Поздравляю! Будте счастливы!
 

Весільні фото Джамали

Нагадаємо, раніше Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином.

Також Джамала опублікувала умиротворене, надихаюче фото і поділилася філософськими думками про щастя і його прояви в дрібницях.

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