Плакали, сміялися, молилися: Джамала показала унікальні фото в честь річниці весілля

Джамала поділилася спогадами в четь другої річниці весілля
Джамала дуже зворушливо і по-сімейному тепло привітала свого чоловіка з річницею весілля. Адже рівно два роки тому – 26 квітня 2017 року Джамала вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Сеїт-Бекір Сулейманов, з яким вони декілька років зустрічалися до офіційного торжества. Сьогодні пара виховує синочка – Еміра-Рахмана. До речі, малюкові зовсім недавно виповнився рік – 27 березня щасливі батьки відсвяткували перший день народження свого синочка.
В честь річниці спільного життя Джамала опублікувала цілий фотоальбом зі свого барвистою весілля, яке проходила в кримсько-татарських традиціях. Примітно, що під час урочистості співачка приміряла одразу два наряди – класичне біле плаття з фатою, а також червону традиційну сукню, декороване строкатими візерунками.
Весільні фото Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)
При цьому Джамала супроводила знімки дуже зворушливою підписом. Першим ділом співачка зазначила, що цей важливий день пройшов так, як вона мріяла і навіть краще!
"Він розпочався з нікяху в мечеті, де ми сказали наші «так». Ми плакали, сміялися, молилися, жартували. Було дуже багато емоцій!" - згадує Джамала.
Також співачка подякувала Богові за те, що він подарував їй Сеїт-Бекіра.
"Люблю тебе і дякую! Далі — більше! Прошу у Бога, аби так само з коханням і вірою!" - зворушливо ділиться особистим співачка.
Милі Джамала і Сеїт-Бекір (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Також співачка зазначила, що їх святковий вечір розпочався словами поезії. Джамала зазначила ці рядки:
"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
і земля убирається зрання..."
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Шанувальники Джамали поспішив залишити свої захоплені відгуки:
Весільні фото Джамали
Нагадаємо, раніше Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином.
Також Джамала опублікувала умиротворене, надихаюче фото і поділилася філософськими думками про щастя і його прояви в дрібницях.