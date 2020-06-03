Плачь и смотри: победительница Холостяк 10 раззадорила сеть обручальным колечком на пальце

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Девушка вновь надела украшение, подаренное Максом Михайлюком

Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова оказалась в центре скандала после того, как на постшоу стало известно о ее расставании с главным героем Максом Михайлюком из-за интима жениха с одной из конкуренток. Принципиальная девушка не могла простить избраннику его поступок, а поклонники проекта стали выяснять, кто же эта таинственная разлучница. Даша же решила жить дальше и не концентрироваться на негативе извне, а также отпустить прошлое, но на память все же оставила обручальное колечко, подаренное Максом. Интересно, что на постшоу девушка его сняла, а теперь ювелирное украшение снова появилось на ее пальчике.

Так, Даша сделала селфи у зеркала. Она позировала в черной рубашке и классических джинсах с высокой посадкой. Девушка распустила волосы, сделала макияж с акцнтом на выразительные глаза, а губы подчеркнула трендовой нюдвой помадой. В глаза поклонникам сразу же бросилось колечко с камнем на безымянном пальце.

"Плачь и смотри", - оставила подпись-послание Даша. Поклонники девушки тут же поняли, кому адресованы это слова, но стали задавать вопросы о кольце в надежде, что пара помирилась.

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Кольцо просто не хочу снимать , оно мне очень нравится", - пояснила девушка и добавила, что это действительно украшение, подаренное Максом.

Скриншот комменариев

Примечательно, что сам главный герой Холостяк 10 долго не комментировал скандал с интимной близостью на шоу, но затем решил аккуратно высказаться по теме на своей страничке в Instagram.

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Автор: Lite