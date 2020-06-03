Плач і дивись: переможниця Холостяк 10 розохотила мережу обручкою на пальці

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина знову одягла прикрасу, яку подарував Максом Михайлюком

Переможниця Холостяк 10 Даша Ульянова опинилася в центрі скандалу після того, як на постшоу стало відомо про її розставання з головним героєм Максом Михайлюком через інтим нареченого з однієї з конкуренток. Принципова дівчина не могла пробачити обранцеві його вчинок, а шанувальники проекту стали з'ясовувати, хто ж ця таємнича розлучниця. Даша вирішила жити далі і не концентруватися на негативі ззовні, а також відпустити минуле, але на пам'ять все ж залишила обручку, подровану Максом. Цікаво, що на постшоу дівчина її зняла, а тепер ювелірна прикраса знову з'явилося на її пальчику.

Так, Даша зробила селфі біля дзеркала. Вона позувала у чорній сорочці і класичних джинсах з високою посадкою. Дівчина розпустила волосся, зробила макіяж з акцнтом на виразні очі, а губи підкреслила трендовою нюдвою помадою. В очі шанувальникам відразу ж кинулася каблучка з каменем на безіменному пальці.

"Плач і дивись", - залишила підпис-послання Даша. Шанувальники дівчини тут же зрозуміли, кому адресовані ці слова, але стали задавати питання про каблучку в надії, що пара помирилася.

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Каблучку просто не хочу знімати , вона мені дуже подобається", - пояснила дівчина і додала, що це дійсно прикраса, подарована Максом.

Скріншот коментарів

Примітно, що сам головний герой Холостяк 10 довго не коментував скандал з інтимною близькістю на шоу, але потім вирішив акуратно висловитися по темі на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Lite