Человеческая зависть: победительница Холостяк 10 поставила точку в скандале с интимом на проекте

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша решила расставить все точки над і и намекнула на причины скндала с интимом на проекте

Победительница шоу Холостяк 10 Даша Ульянова всколхнула всю сеть своим заявлением о том, что она рассталась с главным героем Максом Михайлюком, а причиной этому стал интим на проекте с одной из участниц. Любопытные поклонники шоу стали вычислять, кто же это может быть, а масла в огонь подило еще и то, что финалистка проекта Дана слила переписку с Дашей, где они обсуждали близость Макса и одной из экс-конкуренток. Победительница шоу решила поставить финальную точку в скандале и написала развернутый пост, призвав поклонников не копаться в грязном белье.

Даша сопроводила свое послание фото топлес, показав волнительные изгибы на камеру. Девушка продемонстрировала гибкость тела, позируя в джинсах. Поклонники обратили внимание на ее роскошные волосы. Но поговорить Даша хотела на серьезную тему.

"И снова открываем мою любимую рубрику скандалы, интриги, расследования, слитые переписки .. Это далеко не весь список того, что ожидает вас после финала проекта. Я даже не хочу копаться и разбираться в этой грязи, которая сейчас так и льется с аккаунта другой участницы. Я никак не хочу это комментировать, потому что знаю, что умные, здравомыслящие люди и так все понимают. Человеческая зависть не знает границ и как с ней справляться - выбор каждого. Всех обняла", - написала Даша, поставив точку в вопросе с интимом на проекте.

Поклонники девушки попытались выпытать у нее подробности, но Даша продолжать дискуссию не захотела. Они сразу догадались, что речь идет о Дану, которая решили придать детали скандала огласке. К слову, финалистка Холостяк-10 рассказала, что даже смотрела с победительницей и экс-конкуренткой вместе некоторые выпуски проекта. Впрочем, похоже, дружбе конец.

Ранее участница Холостяк 10 Кристина высказалась об интиме на проекте, ведь девушку заподозрили в близости с Максом Михайлюком.

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Автор: Lite