Не хочу хайпа: Холостяк 10 обратился к поклонникам после скандала с интимом на проекте

Холостяк 10 Макс Михайллюк (instagram.com/flymax)

Макс Михайлюк решил высказаться перед своей аудиторией

Главный герой проекта Холостяк 10 Макс Михайлюк не остался вместе со своей избранницей Дашей Ульяновой, что очень разочаровало поклонников пары. Более того, аудиторию взбудоражил тот факт, что у завидного холостяка была интимная близость с одной из участниц, чего ему никак не смогла простить возлюбленная. Макс решил объясниться перед поклонниками и написал новый пост в Instagram.

Он отметил, что он – не любитель соцсетей, а уж тем более сор и избы выносить не будет, но чувствует себя обязанным перед аудиторией проекта, которая вместе с ним весь сезон переживала и поддерживала главного героя.

"Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. … Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии", - написал Михайлюк и поблагодарил свою аудиторию за поддержку и понимание, несмотря ни на что.

Напомним, что ранее победительница Холостяк 10 Даша Ульянова поставила точку в скандале с интимной близостью на проекте.

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Автор: Lite