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"Я бы себя прибила": Регина Тодоренко попросила прощения у Влада Топалова

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.01.2019 - 09:20
"Я бы себя прибила": Регина Тодоренко попросила прощения у Влада Топалова
Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая показала, как вместе с мужем разучивает их семейную песню

Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которой ее муж, музыкант Влад Топалов посвятил песню, пожаловалась, что не может запомнить ноты памятной композиции. Она публично попросила за это прощение у мужа в Instagram.

Девушка отметила, что ее супруг очень терпеливый человек, ведь сама она давно бы себя прибила за такую халатность.

"Не знаю, как Влад Топалов меня терпит? Я бы давно себя прибила. Муж подарил мне песню "Орел или Решка" в день рождения сына, а я до сих пор не могу запомнить ноты. Родной, я обещаю больше не тупить.  Хотя нет, не обещаю", - написала телеведущая под видео, где они вместе с Владом репетируют его новый хит.

Видео: (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонникам понравился забавный ролик. Они решили, что происходящее на камеру выглядит очень мило, а яркие и настоящие эмоции пары просто умилили их фанов.

"Очень хорошая и душевная песня. И вы прекрасная пара", "Ну какие вы классные! Обожаю за вами наблюдать! Живые, настоящие, яркие, простые без всяких там звездных понтов! Оставайтесь всегда такими милыми светлыми чистыми!", "Не терпит, а любит", "Так приятно смотреть на вас. Вы такие классные", "Я вас просто обожаю! Охотно вас так затискать и обнимать и целовать", - не скрыли эмоций комментаторы.

&quot;Я бы себя прибила&quot;: Регина Тодоренко попросила прощения у Влада Топалова

&quot;Я бы себя прибила&quot;: Регина Тодоренко попросила прощения у Влада Топалова

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время материнтва.

Напомним, что Регина Тодоренко показала, кто помагает ей с ребенком. Родители певицы стали для нее в этот период настоящей опорой.

Узнай больше о Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)

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