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"Пиво у райдер": Тодоренко зізналася, як рятувалася від токсикозу під час вагітності

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2019 - 12:00
"Пиво у райдер": Тодоренко зізналася, як рятувалася від токсикозу під час вагітності
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Про сентиментальність, токсикоз і труднощі вагітності зірки

"Вагітний марафон" від телеведучої та співачки Регіни Тодоренко триває, на цей раз знаменитість поділилася зі своїми шанувальниками про складнощі другого місяця своєї вагітності. Нагадаємо, що всі 9 місяців Регіна не коментувала своє становище, чим викликала здивування фанатів.

Після того, як малюк з'явився на світ, ведуча потроху стала відкривати карти і затіяла "вагітний марафон", в рамках якого нарешті зізналася, що їй довелося відчути за період вагітності.

&quot;Пиво у райдер&quot;: Тодоренко зізналася, як рятувалася від токсикозу під час вагітності

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"На 2-му місяці я поїхала в Іспанію на зйомки реклами. І це були одні з найскладніших зйомок у моєму житті! Мені весь час хотілося спати, весь час хотілося їсти, та до того ж почався страшний токсикоз (у всякому разі, мені здавалося, що він страшний, тому що я дико боюся нудоти)", - описала свій стан молода мама.

Засіб, який допомагав справлятися з підступною нудотою виявилися дуже оригінальним — токсикоз Регіна запивала пивом.

"Продюсери зйомок були в шоці, коли чули: "Додайте, будь ласка, в райдер вагітної Тодоренко пиво". Але не судіть мене строго! По-перше, пиво було безалкогольним, а по-друге я робила лише ковток або два, пекельна нудота проходила і моє обличчя в кадрі моментально ставало усміхненим", - пояснила вона чудодійні властивості пінного напою.

Але Регіна відчувала не тільки фізичний дискомфорт, психологічний стан теж різко змінилося, стверджує вона.

"На 2-му місяці я стала занадто сентиментальною, часто плакала і навіть при перегляді комедії", - зізналася телеведуча.

Нагадаємо, що нещодавно Регіна Тодоренко попросила вибачення у свого чоловіка за свою поведінку.

Крім того, молода мама Регіна Тодоренко показала кумедне фото зі своєю дитиною і батьками.

А ще, Регіна Тодоренко, не соромлячись показала свою фігуру після пологів.

Про Регіну Тодоренко (відео: РБК-Україна)

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