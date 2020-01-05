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В пиджаке на голое тело: Ольга Фреймут соблазнила стильным черно-белым фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 18:36
В пиджаке на голое тело: Ольга Фреймут соблазнила стильным черно-белым фотосетом
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведущая взбудоражила поклонников смелыми фото

Ольга Фреймут в недавней видеотрансляции ответила на вопросы своих поклонников, среди которых встречались и весьма личные, а также решилась на признания о коллеге Сергее Притуле, с которым много лет проработала вместе на одном канале, и своем муже Владимире Локотко. Ведущая решила опубликовать ответы на странице в Instagram, а также поделилась стильной черно-белой фотосессией в весьма соблазнительных, но эстетичных образах.

Теледива позировала в брючном костюме со штанами-палаццо. Она набросила пиджак на голое тело. На другом фото Ольга запечатлена в светлой шелковой майке с пуговицами и на тонких бретелях. Также ведущая показала чарующее портретное фото.

"Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов’язково бути багатійкою, але обов’язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре", - заявила ведущая.

Подписчики Ольги не смогли пройти мимо обворожительной телеведущей, которая на каждом кадре раскрывалась с новой стороны.

  • Вы такая гарнюня
  • Супер!
  • Дуже гарна та естетична
  • Оля, очень класные фотографии!
  • Дуже гарно, натуральная краса
  • Ви дуже гарні
  • Красиві фото
  • Чарівна та розумна! Обожнюю!
  • Бездоганна

Скриншот комментариев

Напомним, что Ольша Фреймут очаровала семейным отдыхом в ОАЭ, где встретила Новый Год с родными и близкими – мужем и тремя детьми. Она показала пляжные фото на берегу океана.

Ранее Ольга Фреймут показала свою маму Аллу Михайловну. Поклонники ведущей справедливо заметили, что женщина выглядит просто потрясающе.

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