В пиджаке на голое тело: Ольга Фреймут соблазнила стильным черно-белым фотосетом

Ведущая взбудоражила поклонников смелыми фото
Ольга Фреймут в недавней видеотрансляции ответила на вопросы своих поклонников, среди которых встречались и весьма личные, а также решилась на признания о коллеге Сергее Притуле, с которым много лет проработала вместе на одном канале, и своем муже Владимире Локотко. Ведущая решила опубликовать ответы на странице в Instagram, а также поделилась стильной черно-белой фотосессией в весьма соблазнительных, но эстетичных образах.
Теледива позировала в брючном костюме со штанами-палаццо. Она набросила пиджак на голое тело. На другом фото Ольга запечатлена в светлой шелковой майке с пуговицами и на тонких бретелях. Также ведущая показала чарующее портретное фото.
"Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов’язково бути багатійкою, але обов’язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре", - заявила ведущая.
Подписчики Ольги не смогли пройти мимо обворожительной телеведущей, которая на каждом кадре раскрывалась с новой стороны.
Скриншот комментариев
Напомним, что Ольша Фреймут очаровала семейным отдыхом в ОАЭ, где встретила Новый Год с родными и близкими – мужем и тремя детьми. Она показала пляжные фото на берегу океана.
Ранее Ольга Фреймут показала свою маму Аллу Михайловну. Поклонники ведущей справедливо заметили, что женщина выглядит просто потрясающе.