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У піджаку на голе тіло: Ольга Фреймут спокусила стильним чорно-білим фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2020 - 18:36
У піджаку на голе тіло: Ольга Фреймут спокусила стильним чорно-білим фотосетом
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча розбурхала шанувальників сміливими фото

Ольга Фреймут у недавній відеотрансляції відповіла на запитання своїх шанувальників, серед яких зустрічалися і дуже особисті, а також зважилася на зізнання про колегу Сергія Притулу, з яким багато років пропрацювала разом на одному каналі, і свого чоловіка Володимира Локотко. Ведуча вирішила опублікувати відповіді на сторінці в Instagram, а також поділилася стильною чорно-білою фотосесією в дуже спокусливих, але естетичних образах.

Теледіва позувала в брючному костюмі зі штанами-палаццо. Вона накинула піджак на голе тіло. На іншому фото Ольга відображена у світлій шовкової майці з гудзиками і на тонких бретелях. Також ведуча показала магнетичне портретне фото.

"Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов'язково бути багатійкою, але обов'язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре", - заявила ведуча.

Підписники Ольги не змогли пройти повз чарівної телеведучої, яка на кожному кадрі розкривається з нового боку.

  • Ви така гарнюня
  • Супер!
  • Дуже гарна та естетична
  • Оля, дуже класные фотографії!
  • Дуже гарно, натуральна краса
  • Ви дуже гарні
  • Красиві фото
  • Чарівна та розумна! Обожнюю!
  • Бездоганна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ольша Фреймут зачарувала сімейним відпочинком в ОАЕ, де зустріла Новий Рік з рідними і близькими – чоловіком і трьома дітьми. Вона показала пляжні фото на березі океану.

Раніше Ольга Фреймут показала свою маму Аллу Михайлівну. Шанувальники ведучої справедливо помітили, що жінка виглядає просто приголомшливо.

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