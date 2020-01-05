У піджаку на голе тіло: Ольга Фреймут спокусила стильним чорно-білим фотосетом

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча розбурхала шанувальників сміливими фото

Ольга Фреймут у недавній відеотрансляції відповіла на запитання своїх шанувальників, серед яких зустрічалися і дуже особисті, а також зважилася на зізнання про колегу Сергія Притулу, з яким багато років пропрацювала разом на одному каналі, і свого чоловіка Володимира Локотко. Ведуча вирішила опублікувати відповіді на сторінці в Instagram, а також поділилася стильною чорно-білою фотосесією в дуже спокусливих, але естетичних образах.

Теледіва позувала в брючному костюмі зі штанами-палаццо. Вона накинула піджак на голе тіло. На іншому фото Ольга відображена у світлій шовкової майці з гудзиками і на тонких бретелях. Також ведуча показала магнетичне портретне фото.

"Для мене бути леді — це мати гарну освіту, не обов'язково бути багатійкою, але обов'язково бути охайною. Мати гарний смак і дбати про те, щоб людям навколо тебе було добре", - заявила ведуча.

Підписники Ольги не змогли пройти повз чарівної телеведучої, яка на кожному кадрі розкривається з нового боку.

Ви така гарнюня

Супер!

Дуже гарна та естетична

Оля, дуже класные фотографії!

Дуже гарно, натуральна краса

Ви дуже гарні

Красиві фото

Чарівна та розумна! Обожнюю!

Бездоганна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ольша Фреймут зачарувала сімейним відпочинком в ОАЕ, де зустріла Новий Рік з рідними і близькими – чоловіком і трьома дітьми. Вона показала пляжні фото на березі океану.

Раніше Ольга Фреймут показала свою маму Аллу Михайлівну. Шанувальники ведучої справедливо помітили, що жінка виглядає просто приголомшливо.