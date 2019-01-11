"Первая дискотека": украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

Телеведущая призналась, что может танцевать даже без музыки
Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала пару танцевальных элементов прямо в студии, где ведутся съемки утренней телепередачи. Видео с зажигательным танцем она опубликовала на своей страничке в Instagram. Стоит отметить легкость, с которой знаменитость отплясывала в туфлях на высоких каблуках, и задор, который так понравился поклонникам Лилии.
А Ви знали, що 55 років тому в США саме сьогодні, 11 січня відбулася перша дискотека! А коли Ви востаннє були на танцях? Бо я обожнюю танцювати)), мені й на дискотеки ходити не треба, щоб потанцювати. Мені навіть музика не завжди потрібна , щоб потанцювати . Танцюючи, можна робити все! Танці покращують настрій і роблять наше життя яскравішим. Танцюйте завжди, не соромлячись, робіть це від душі і ходіть щасливими! Ось такі танці у нас відбуваються в студії @ranok_ua під час рекламної паузи. @sl_ira_shop #танцізакадром #ранокзукраїною
Видео: Позитивный и жизнерадостный танец от Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Я обожаю танцевать)), мне и на дискотеки ходить не надо, чтобы потанцевать. Мне даже музыка не всегда нужна, чтобы потанцевать", - рассказала Ребрик о любви к танцам.
Поклонникам она пожелала брать пример с нее и танцевать от души, чтобы наполнить свою жизнь счастьем и яркими красками.
"Танцы улучшают настроение и делают нашу жизнь ярче. Танцуйте всегда, не стесняясь, делайте это от души и ходите счастливыми! Вот такие танцы у нас происходят в студии @ranok_ua во время рекламной паузы", - прокомментировала она видео.
Фото: Даже высокие каблуки не помешали Лилии исполнять сложные па (instagram.com/liliia.rebrik)
Кроме того, она дала историческую танцевальную справку о том, что в этот день впервые в Америке в 1964 году прошла первая настоящая дискотека.
"А Вы знали, что 55 лет назад в США именно сегодня, 11 января состоялась первая дискотека! А когда Вы в последний раз были на танцах?" - спросила она подписчиков.
На вопрос Лилии поклонники признались, что давно не ходят на танцы, но благодаря ее мотивации, исправят положение.
Скриншот: Комментарии к посту Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Классс. Вы всегда такая яркая, не боитесь быть собой, круто. Я тоже танцую каждый день, у меня две доченьки,они любят танцюльки . На Диско была месяца 4 назад. Нужно как то пойти, костями потрусить";
"Найкраща!!!";
"Класс! Вы такая позитивная и жизнерадостная!";
"Приходишь в клуб и там девчонки 18- 20 , а тебе 28лет, в душе ребенок. Смотриш на них и понимаешь, как отстаешь по времени, как время меняеться. А у вас есть такое? Чувствуешь что точно трусишь костями", - написали в комментариях.
Скриншот: Комментарии к посту Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Драйвова";
"Всегда на позитиве, классно";
"Вы просто профессионал по танцам";
"Прекрасно!";
"Вау! И на каблуках!";
"ПРОСТО СУПЕР !!!";
"Лилия, Ви просто прекрасны!";
"Вау!!!круто!!!", - оцінили відео підписники.
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Напомним, что недавно Лилия Ребрик трогательно поздравила своего мужа с годовщиной.
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