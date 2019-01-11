ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Первая дискотека": украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.01.2019 - 17:06
"Первая дискотека": украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая призналась, что может танцевать даже без музыки

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала пару танцевальных элементов прямо в студии, где ведутся съемки утренней телепередачи. Видео с зажигательным танцем она опубликовала на своей страничке в Instagram. Стоит отметить легкость, с которой знаменитость отплясывала в туфлях на высоких каблуках, и задор, который так понравился поклонникам Лилии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Ви знали, що 55 років тому в США саме сьогодні, 11 січня відбулася перша дискотека! А коли Ви востаннє були на танцях? Бо я обожнюю танцювати)), мені й на дискотеки ходити не треба, щоб потанцювати. Мені навіть музика не завжди потрібна , щоб потанцювати . Танцюючи, можна робити все! Танці покращують настрій і роблять наше життя яскравішим. Танцюйте завжди, не соромлячись, робіть це від душі і ходіть щасливими! Ось такі танці у нас відбуваються в студії @ranok_ua під час рекламної паузи. @sl_ira_shop #танцізакадром #ранокзукраїною

A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) on

Видео: Позитивный и жизнерадостный танец от Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я обожаю танцевать)), мне и на дискотеки ходить не надо, чтобы потанцевать. Мне даже музыка не всегда нужна, чтобы потанцевать", - рассказала Ребрик о любви к танцам.

Поклонникам она пожелала брать пример с нее и танцевать от души, чтобы наполнить свою жизнь счастьем и яркими красками.

"Танцы улучшают настроение и делают нашу жизнь ярче. Танцуйте всегда, не стесняясь, делайте это от души и ходите счастливыми! Вот такие танцы у нас происходят в студии @ranok_ua во время рекламной паузы", - прокомментировала она видео.

&quot;Первая дискотека&quot;: украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

Фото: Даже высокие каблуки не помешали Лилии исполнять сложные па (instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, она дала историческую танцевальную справку о том, что  в этот день впервые в Америке в 1964 году прошла первая настоящая дискотека.

"А Вы знали, что 55 лет назад в США именно сегодня, 11 января состоялась первая дискотека! А когда Вы в последний раз были на танцах?" - спросила она подписчиков.

На вопрос Лилии поклонники признались, что давно не ходят на танцы, но благодаря ее мотивации, исправят положение.

&quot;Первая дискотека&quot;: украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

Скриншот: Комментарии к посту Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)


"Классс. Вы всегда такая яркая, не боитесь быть собой, круто. Я тоже танцую каждый день, у меня две доченьки,они любят танцюльки . На Диско была месяца 4 назад. Нужно как то пойти, костями потрусить";

"Найкраща!!!";

"Класс! Вы такая позитивная и жизнерадостная!";

"Приходишь в клуб и там девчонки 18- 20 , а тебе 28лет, в душе ребенок. Смотриш на них и понимаешь, как отстаешь по времени, как время меняеться. А у вас есть такое? Чувствуешь что точно трусишь костями", - написали в комментариях.

&quot;Первая дискотека&quot;: украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

Скриншот: Комментарии к посту Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Драйвова";

"Всегда на позитиве, классно";

"Вы просто профессионал по танцам";

"Прекрасно!";

"Вау! И на каблуках!";

"ПРОСТО СУПЕР !!!";


"Лилия, Ви просто прекрасны!";

"Вау!!!круто!!!", - оцінили відео підписники.

Читайте также, рецепт вкуснейшего флорентийского печенья от телеведущей Лилии Ребрик.

Напомним, что недавно Лилия Ребрик трогательно поздравила своего мужа с годовщиной.

А еще, Лилия Ребрик примерила образ "Матери драконов" из культового сериала.

"Прекрасные гены": Фреймут поразила схожестью с матерью "Никогда не сделаю пластику": Фреймут рассказала об уходе за кожей после 35
Новости Украины телеведущаятанец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь