"Первая дискотека": украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая призналась, что может танцевать даже без музыки

Украинская телеведущая Лилия Ребрик показала пару танцевальных элементов прямо в студии, где ведутся съемки утренней телепередачи. Видео с зажигательным танцем она опубликовала на своей страничке в Instagram. Стоит отметить легкость, с которой знаменитость отплясывала в туфлях на высоких каблуках, и задор, который так понравился поклонникам Лилии.

Видео: Позитивный и жизнерадостный танец от Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я обожаю танцевать)), мне и на дискотеки ходить не надо, чтобы потанцевать. Мне даже музыка не всегда нужна, чтобы потанцевать", - рассказала Ребрик о любви к танцам.

Поклонникам она пожелала брать пример с нее и танцевать от души, чтобы наполнить свою жизнь счастьем и яркими красками.

"Танцы улучшают настроение и делают нашу жизнь ярче. Танцуйте всегда, не стесняясь, делайте это от души и ходите счастливыми! Вот такие танцы у нас происходят в студии @ranok_ua во время рекламной паузы", - прокомментировала она видео.

Фото: Даже высокие каблуки не помешали Лилии исполнять сложные па (instagram.com/liliia.rebrik)

Кроме того, она дала историческую танцевальную справку о том, что в этот день впервые в Америке в 1964 году прошла первая настоящая дискотека.

"А Вы знали, что 55 лет назад в США именно сегодня, 11 января состоялась первая дискотека! А когда Вы в последний раз были на танцах?" - спросила она подписчиков.

На вопрос Лилии поклонники признались, что давно не ходят на танцы, но благодаря ее мотивации, исправят положение.

Скриншот: Комментарии к посту Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)



"Классс. Вы всегда такая яркая, не боитесь быть собой, круто. Я тоже танцую каждый день, у меня две доченьки,они любят танцюльки . На Диско была месяца 4 назад. Нужно как то пойти, костями потрусить";

"Найкраща!!!";

"Класс! Вы такая позитивная и жизнерадостная!";

"Приходишь в клуб и там девчонки 18- 20 , а тебе 28лет, в душе ребенок. Смотриш на них и понимаешь, как отстаешь по времени, как время меняеться. А у вас есть такое? Чувствуешь что точно трусишь костями", - написали в комментариях.

Скриншот: Комментарии к посту Лилии Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Драйвова";

"Всегда на позитиве, классно";

"Вы просто профессионал по танцам";

"Прекрасно!";

"Вау! И на каблуках!";

"ПРОСТО СУПЕР !!!";



"Лилия, Ви просто прекрасны!";

"Вау!!!круто!!!", - оцінили відео підписники.

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Напомним, что недавно Лилия Ребрик трогательно поздравила своего мужа с годовщиной.

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