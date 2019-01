"Первая дискотека": украинская телеведущая покорила сеть драйвовым танцем

А Ви знали, що 55 років тому в США саме сьогодні, 11 січня відбулася перша дискотека! А коли Ви востаннє були на танцях? Бо я обожнюю танцювати)), мені й на дискотеки ходити не треба, щоб потанцювати. Мені навіть музика не завжди потрібна , щоб потанцювати . Танцюючи, можна робити все! Танці покращують настрій і роблять наше життя яскравішим. Танцюйте завжди, не соромлячись, робіть це від душі і ходіть щасливими! Ось такі танці у нас відбуваються в студії @ranok_ua під час рекламної паузи. @sl_ira_shop #танцізакадром #ранокзукраїною

A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) on Jan 11, 2019 at 1:51am PST