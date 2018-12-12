Мать драконов: Лилия Ребрик примерила образ героини "Игры престолов"

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая перевоплотилась в Дейенерис Таргариен

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая показала яркую фотосессию с детьми, удивила поклонников необычным перевоплощением. Звезда приняла участие в съемке, в которой она примерила образ героини популярного во всем мире сериала "Игра престолов" Дейенерис Таргариен. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На фото Лилия запечатлена с длинными светлыми волосами и прической, как у "матери драконов", которую в сериале сыграла Эмилия Кларк.

Одежда также подобрана по образу героини - длинное золотистое платье и синее пальто с мехом сверху.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сегодня была невероятно интересная съемка ... Обожаю такие образы. Что скажете? Как вам?" – поинтересовалась Ребрик у подписчиков.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники восхитились подобным перевоплощением ведущей и отметили, что она в этом образе действительно очень похожа на Дейенерис.

"Лилия, Вы прям похожи на главную героиню сериала";

"Красуня, королева";

"Дуже гарна і незвична";

"Дайнэрис бурерождённая!!!";

"Класс！Как образ меняет лицо. Можете сниматся в продолжении";

"Лiлiя, Вы як завжди - неперевершена!";

"Очень круто! Украинская Дейнерис))))";

"Очень-очень красивая, удачи Вам";

"Лилия, вам нужно было сниматься в Игре престолов! Шикарные фото!";

"Аж тепер мені стало зрозуміло на кого схожа Ваша старша донечка. На цьому фото Ви її копія";

"Як же вам пасує така зачіска";

"Ну....МАТЬ ДРАКОНОВ!!!....тут без вариантов)) Очень круто";

"Лілічка,дійсно, на цих фото Ви неймовірно схожі на свою Діанку! Так-так, Ви на доцю, адже вона копія свого татка";

"Казкова красуня..." - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила поклонников стильным нарядом.

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Видео: STYLER.rbc.ua