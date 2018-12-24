"Держи мою руку всегда": Ребрик трогательно поздравила мужа с годовщиной

Фото: Лилия Ребрик и Андрей Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая и ее муж оставили друг для друга нежные признания и слова любви

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий отметили годовщину свадьбы. Трогательными поздравлениями они обменялись в своих Instagram.

Ведущая сообщила, что они с супругом празднуют "медную свадьбу" - семь лет совместной жизни. На снимке пара танцует вместе, ведь именно танцы свели хореографа и актрису и положили начало их страстному роману.

"Семь лет нашей дикой семейке. Медная свадьба. Я не помню, когда ты впервые взял меня за руку, поскольку это было в момент танца, но очень хорошо помню, когда точно почувствовала желание, чтобы ты держал мою руку всегда", - оставила трогательное послание звезда.

Фото: Лилия Ребрик и Андрей Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Андрей также не оставил без внимания знаменательную дату и обратился к любимой жене.

"Обычно говорят "год за два" - так это не про нас! У нас "семь за один"! Семь лет вместе! Так много и так мало... Люблю тебя", - признался хореограф.

Фото: Лилия Ребрик и Андрей Дикий (instagram.com/andrii_dykyi)

Поклонники пары пришли в восторг от такого трепетного отношения Ребрик и Дикого друг к другу.

"Вы шикарная пара. Пример настоящей любви", "Такая красивая пара. Счастья навсегда, любви и понимания", "Какие красивые и счастливые. Желаем сохранить это на всю жизнь", "Глядя на вас понимаю, что счастье есть! Всего вам наилучшего", - оставляли они тепле слова под фото счастливых супругов.

Скриншот коментариев (instagram.com/andrii_dykyi)

Напомним, что еще осенью Лилия Ребрик растрогала поклонников милой семейной фотосессией, снявшись вместе со старшей и младшей дочерью.

Также Лилия Ребрик охотно делится с поклонниками рецептами своих кулинарных шедевров. Например, на новогодние праздники она предложила им попробовать оригинальные "суши-шубу".

Кроме того, Лилия Ребрик рассказала о семейной традиции на Новый год, котрая давно прижилась в их доме.

Видео: РБК-Украина