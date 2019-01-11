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"Перша дискотека": українська телеведуча підкорила мережу драйвовим танцем

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.01.2019 - 17:06
"Перша дискотека": українська телеведуча підкорила мережу драйвовим танцем
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча зізналася, що може танцювати навіть без музики

Українська телеведуча Лілія Ребрик показала пару танцювальних елементів прямо в студії, де ведуться зйомки ранкової телепередачі. Відео з запальним танцем вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Варто відзначити легкість, з якою знаменитість танцювала в туфлях на високих підборах, і запал, який так сподобався шанувальникам Лілії.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Ви знали, що 55 років тому в США саме сьогодні, 11 січня відбулася перша дискотека! А коли Ви востаннє були на танцях? Бо я обожнюю танцювати)), мені й на дискотеки ходити не треба, щоб потанцювати. Мені навіть музика не завжди потрібна , щоб потанцювати . Танцюючи, можна робити все! Танці покращують настрій і роблять наше життя яскравішим. Танцюйте завжди, не соромлячись, робіть це від душі і ходіть щасливими! Вісь такі танці у нас відбуваються у студії @ranok_ua під час рекламної паузи. @sl_ira_shop #танцізакадром #ранокзукраїною

A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) on

Відео: Позитивний і життєрадісний танець від Лілії Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Я обожнюю танцювати, мені і на дискотеки ходити не треба, щоб потанцювати. Мені навіть музика не завжди потрібна, щоб потанцювати", - розповіла Ребрик про любов до танців.

Шанувальникам вона побажала брати приклад з неї і танцювати від душі, щоб наповнити своє життя щастям і яскравими фарбами.

"Танці покращують настрій і роблять наше життя яскравішим. Танцюйте завжди, не соромлячись, робіть це від душі і ходіть щасливими! Ось такі танці у нас відбуваються у студії @ranok_ua під час рекламної паузи", - прокоментувала вона відео.

&quot;Перша дискотека&quot;: українська телеведуча підкорила мережу драйвовим танцем

Фото: Навіть високі підбори не завадили Лілії виконувати складні па (instagram.com/liliia.rebrik)

Крім того, вона дала історичну танцювальну довідку про те, що в цей день вперше в Америці у 1964 році пройшла перша справжня дискотека.

"А Ви знали, що 55 років тому в США саме сьогодні, 11 січня відбулася перша дискотека! А коли Ви в останній раз були на танцях?" - запитала вона підписників.

На питання Лілії шанувальники зізналися, що давно не ходять на танці, але завдяки її мотивації, виправлять становище.

&quot;Перша дискотека&quot;: українська телеведуча підкорила мережу драйвовим танцем

Скріншот: Коментарі до посту Лілії Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)


"Классс. Ви завжди така яскрава, не боїтеся бути собою, круто. Я теж танцюю кожен день, у мене дві донечки,вони люблять танцюльки . На Диско була 4 місяці тому. Треба піти, кістками потрусити";

"Найкраща!!!";

"Клас! Ви така позитивна і життєрадісна!";

"Приходиш в клуб і там дівчата 18 - 20 , а тобі 28 років, в душі дитина. Дивлячись на них і розумієш, як відстаєш з часу, як час меняеться. А у вас є таке? Відчуваєш що точно трусишь кістками", - написали в коментарях.

&quot;Перша дискотека&quot;: українська телеведуча підкорила мережу драйвовим танцем

Скріншот: Коментарі до посту Лілії Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Драйвова";

"Завжди на позитиві, класно";

"Ви просто професіонал з танців";

"Чудово!";

"Вау! І на підборах!";

"ПРОСТО СУПЕР !!!";


"Лілія, Ви просто чудова!";

"Вау!!!круто!!!", - оцінили відео підписники.

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Нагадаємо, що нещодавно Лілія Ребрик зворушливо привітала свого чоловіка з річницею.

А ще, Лілія Ребрик приміряла образ "Матері драконів" з культового серіалу.

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