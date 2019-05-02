"Переживаем миллион эмоций": Потап и Настя решились на признание в годовщину

Настя Каменских и Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Артисты вспомнили о знаменательном событии, повлиявшем на их жизнь

Популярные артисты Настя Каменских и Потап даже после распада их легендарного дуэта продолжают не просто работать вместе, а проводят свободное время в компании друг друга. Пару даво подозревают в романе, находя все больше доказательств того, что зведы влюблены и счастливы. Так, Потап и Настя отправились с концертами в Турцию, где успевают еще и отдыхать, нежась под ласковым майским сонцем. Они делятся пляжными снимками и, похоже, даже не пытаются скрыть нежных чувств друг к другу. Еще одним доказательством этого стали трогательные поздравления с годовщиной основания дуэта "Потап и Настя", которые артисты оставили в Instagram.

Первым о знаменательно дате вспомнил рэпер. Он разместил раритетное фото, на котором запечатлен вместе с Настей еще на заре их творческого пути.

"1 мая 13 лет назад родилась моя любимая группа Потап и Настя! Поздравляю Настю Каменских и всех-всех-всех. Если бы не мы тогда, то вы сейчас может и не были бы тем, кем вы стали! А Мы - уникальный дует и целая плеяда и школа праздника и любви!" - написал он.

Настя Каменских и Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Не осталась в стороне от важной даты и Настя. Она обратилась к Потапу с трогательной речью и поблагодарила его за неоценимую поддержку и веру в нее, за талант и усердие.

"Сегодня очень особенная дата: 13 лет назад родился наш дуэт "Потап и Настя". Все началось с двух людей, Леши и Насти, которые по-настоящему горели идеей дарить людям радость, а превратилось в настоящий музыкальный триумф, на котором выросло уже целое поколение. Спасибо Потапу за все эти годы, которые мы работаем с тобой плечом к плечу, переживая вместе миллион эмоций, моментов и взлетов. Вместе мы сила. Творить с тобой - неиссякаемый источник вдохновения и творческой энергии!" - не скупилась на теплые слова и похвалу певица.

Она восхитилась творческими и организаторскими способностями продюсера и рэпера, а также отметила, что он непосредственно повлиял на становление всего украинского шоу-бизнеса.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Ты во всем инноватор и создал знаковые для нашего шоу-бизнеса проекты. Все к чему бы не прикоснулась твоя талантливая рука просто обречено на успех! Знаю, впереди нас ждет еще очень много головокружительных вершин! Несмотря на паузу в дуэте, мы продолжаем творить вместе музыку, которая не знает границ, становится историей и остается в сердцах миллионов людей", - с восхищением подытожила артистка.

Настя сопроводила текст совместным фото со своим вдохновителем: она послала на камеру поцелуй, а рэпер лишь сдержанно улыбнулся.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники были растроганы душевными словами и пожеланиями, а также с удовольствием окунулись в воспоминания и предались ностальгии. Многие признались, что выросли на песнях дуэта, а также попросили Потапа и Настю, наконец, приоткрыть завесу тайны и официально признаться в том, что они – влюбленная пара.

"Вы всегда были, есть и будете лучшими. Спасибо вам за весь тот неиссякаемый позитив и радость, которые вы дарили нам на протяжении стольких лет! Ваша музыка... она неповторима!", "Ребята вы обалденные! Все ваши песни - шедевры! Ждем новых!", "Ребята, уже можно и не скрывать, что между Вами любовь. А Насте уже пора рожать детей: маленьких Патапчиков", "Настюш, ну хватит скрывать. Все уже давно все поняли. Не разочаровывайте своих фанатов. Ну, скажите, что вы вместе и любите друг друга", - обратились комментаторы к звездам.

Ранее Потап и Настя Каменских посетили город романтики Париж. Они успели повидаться с друзьями, а также посмотреть достопримечательности французской столицы.