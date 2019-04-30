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Настя Каменских отправилась с Потапом в Турцию и засветила пляжные фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 09:45
Настя Каменских отправилась с Потапом в Турцию и засветила пляжные фото
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица весело проводит время в компании друзей-артистов

Настя Каменских в последнее время радовала поклонников творчеством – она недавно представила песню "Обіцяю", а потом оригинальный клип на новинку. Причем, видео вышло как раз во время отдыха артистки в Париже, куда она, к слову, отправилась в компании Потапа. Звезды показывали снимки в одинаковых локациях, но продолжают не признаваться в том, что их связывает нечто большее, чем работа и творчество. А сейчас артистка и продюсер вновь засветились вместе – они улетел в Турцию, где у каждого запланированы выступления. Фото со знаменитого курорта звезды поделились в Instagram.

В этой стране у артистов анонсированы концерты – на сайте одного из фешенебельных отелей обозначены их имена в рамках MayFest 2019. В сторис Настя показала селфи, на котором запечатлена без макияжа в белой футболке, черных леггинсах и камуфляжной куртке. Она отметила геолокацию Ансу, Анталья, Турция.

Настя Каменских отправилась с Потапом в Турцию и засветила пляжные фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На страничке Потапа вскоре также появился снимок на фоне аналогичного интерьера, да еще и в похожей куртке. Он обозначил и место своего пребывания – Турция.

Настя Каменских отправилась с Потапом в Турцию и засветила пляжные фото

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Позже Настя поделились пляжными кадрами. Она идет по берегу вдоль кромки моря, а затем игриво позирует на камеру в купальнике и солнечных очках.

Настя Каменских отправилась с Потапом в Турцию и засветила пляжные фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Также звезда поделилась парочкой забавных видео, сделанных уже в вечерних сумерках перед выступлением группы Потапа MOZGI. Заметно, что все участники коллектива пребывают в хорошем настроение, да и сама Настя выглядит радостной и с удовольствием дурачиться на камеру. В щеку ее целует участник группы "Время и стекло" Алексей Завгордний-Позитив, а затем в кадре появляется удивленный Потап, которого застали врасплох. Он тоже неожиданно удостоился поцелуя в щеку от Позитива, чем был весьма озадачен.

 

Фото: instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских пленила роскошным образом из нового клипа на хит "Обіцяю".

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