"Переживаємо мільйон емоцій": Потап і Настя зважилися на зізнання у річницю

Настя Каменських і Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Артисти згадали про знаменну подію, що вплинула на їх життя

Популярні артисти Настя Каменських і Потап навіть після розпаду їх легендарного дуету продовжують не просто працювати разом, а проводять вільний час в компанії один одного. Пару давно підозрюють у романі, знаходячи все більше доказів того, що зірки закохані і щасливі. Так, Потап і Настя вирушили з концертами в Туреччину, де встигають ще й відпочивати, ніжачись під ласкавим травневим сонцем. Вони діляться пляжними знімками і, схоже, навіть не намагаються приховати ніжних почуттів один до одного. Ще одним доказом цього стали зворушливі поздоровлення з річницею заснування дуету "Потап і Настя", які артисти залишили в Instagram.

Першим про знаменно дату згадав репер. Він розмістив раритетне фото, на якому зображений разом з Настею ще на початку їх творчого шляху.

"1 травня 13 років тому народилась мій улюблений гурт Потап і Настя! Вітаю Настю Каменських і всіх-всіх-всіх. Якби не ми, то ви зараз може і не були би тими, ким ви стали! А Ми - унікальний дует і ціла плеяда і школа свята і любові!" - написав він.

Настя Каменських і Потап (фото: Instagram.com/realpotap)

Не залишилася осторонь важливої дати і Настя. Вона звернулася до Потапа зі зворушливою промовою і подякувала йому за неоціненну підтримку і віру в неї, за талант і старанність.

"Сьогодні дуже особлива дата: 13 років тому народився наш дует "Потап і Настя". Все почалося з двох людей, Льоші і Насті, які по-справжньому горіли ідеєю дарувати людям радість, а перетворилося на справжній музичний тріумф, на якому виросло вже ціле покоління. Спасибі Потапу за всі ці роки, що ми працюємо з тобою пліч-о-пліч, переживаючи разом мільйон емоцій, моментів і злетів. Разом ми сила. Творити з тобою - невичерпне джерело натхнення і творчої енергії!" - не скупилася на теплі слова і похвалу співачка.

Вона захопилася творчими та організаторськими здібності продюсера і репера, а також зазначила, що він безпосередньо вплинув на становлення всього українського шоу-бізнесу.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Ти у всьому інноватор і створив знакові для нашого шоу-бізнесу проекти. Все до чого б не доторкнулася твоя талановита рука просто приречене на успіх! Знаю, що попереду нас чекає ще дуже багато запаморочливих вершин! Зважаючи на паузу в дуеті, ми продовжуємо творити разом музику, яка не знає кордонів, стає історією і залишається в серцях мільйонів людей", - з захопленням підсумувала артистка.

Настя супроводила текст спільним фото зі своїм натхненником: вона послала на камеру поцілунок, а репер лише стримано посміхнувся.

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники були розчулені душевними словами та побажаннями, а також із задоволенням поринули у спогади і віддалися ностальгії. Багато з них зізналися, що виросли на піснях дуету, а також попросили Потапа і Настю, нарешті, відкрити завісу таємниці і офіційно зізнатися в тому, що вони – закохана пара.

"Ви завжди були, є і будете кращими. Спасибі вам за весь той невичерпний позитив і радість, які ви дарували нам протягом стількох років! Ваша музика... вона неповторна!", "Друзі, ви чудові! Всі ваші пісні - шедеври! Чекаємо нових!", "Друзі, вже можна і не приховувати, що між Вами любов. А Насті вже пора народжувати дітей: маленьких Патапчиків", "Настюш, ну вистачить приховувати. Всі вже давно все зрозуміли. Не разчаровуйте своїх фанатів. Ну, скажіть, що ви разом і кохаєте один одного", - звернулися коментатори до зірок.

Раніше Потап і Настя Каменських відвідали місто романтики Париж. Вони встигли побачитися з друзями, а також подивитися визначні пам'ятки французької столиці.