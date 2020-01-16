Перерыв на объятия: Дженнифер Лопес растрогала сеть уютным домашним фото с детьми

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда показала домашнее фото

Дженнифер Лопес в последнее время очень занята на рабочих мероприятиях и съемках. Звезда занимается своими творческими проектами, посещает многочисленные презентации и светские ивенты, снимается для глянца, параллельно ведет бизнес… А вот на семью времени остается крайне мало. Поэтому любящая мама решила сделать перерыв и посвятить детям один денек (или хотя бы несколько часов утром). Дженнифер показала трогательное семейное фото, где позирует вместе с 11-летними двойняшками Максом и Эмми.

Джей Ло с детьми (фото: instagram.com/jlo)

Все трое лежат в постели под плюшевым одеялом. Пока дети внимательно что-то изучают в своих записях и планшетах, мама наблюдает за ними. Лопес в уютных домашних вещах, с высоким пучком на голове и минимумом макияжа выглядит такой счастливой и умиротворенной, что картинка буквально "заряжена" на релакс.

Это и отметили фолловеры, засыпав Дженнифер умиленными комментариями: "Мама Ло", "Ребята, вы такие милые", "Лучшая мама навсегда", "Я в восторге! Работай тяжело, но семья на первом месте", "Как мило"… Сама певица и актриса подписала фото: "Перерыв с репетиции для домашней работы и время поприжиматься...".

Певица старается уделить время детям (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, детей Дженнифер родила от американского певца Марка Энтони, весьма популярного в странах Латинской Америки. Пара поженилась 5 июня 2004-го года, спустя всего неделю после того, как Энтони развелся со своей первой женой, Дайанарой Торрес. Отношения супругов было сложно назвать идеальными. Когда в июле 2011-го года Лопес и Энтони объявили о намерении развестись, то в качестве причины расставания назвали тяжелый период, который выявил много проблемных точек зрения. По словам Дженнифер, она чувствовала постоянное давление со стороны мужа. Поэтому именно Лопес стала инициатором разрыва. Окончательно рассталась пара в июле 2014-го года.