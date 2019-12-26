В одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фото

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

Певица и ее будущий муж отметили Рождество

Дженнифер Лопес обожает семейные праздники и выходные, а потому Рождество провела в кругу самых близких. Компанию ей составили возлюбленный и будущий муж – Алекс Родригес, а также дети от предыдущего брака, двойняшки Макс и Эмми. Торжество они устроили со всеми атрибутами теплого праздника: елкой, подарками, угощениями, веселыми играми и красочными фото… Дресс-код для семейной вечеринки они выбрали, как и в прошлом году, весьма милый – все были одеты в одинаковые клетчатые пижамы.

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На своей странице в Instagram Дженнифер опубликовала фото, где они с Алексом нежно целуются на фоне елки, и написала: "Не нужно омелы... Всех с Рождеством!!! Я люблю вас и желаю вам самого счастливого и прекрасного праздника". Алекс в свою очередь запостил целую серию фото с вечера, демонстрируя, что праздник прошел просто великолепно.

Алекс и Дженнифер – идеальная пара (фото: instagram.com/arod)

Напомним, Дженнифер и Алекс начали встречаться около двух лет назад, а весной этого года объявили о помолвке. Пока что влюбленные не сыграли свадьбу, так как очень заняты своими проектами. Но наверняка в будущем году они порадуют поклонников пышным торжеством.

В многочисленных интервью Лопес любит рассказывать, что она невероятно счастлива в этих отношениях и что Алекс – ее судьба. По словам знаменитости, они подходят друг другу, так как обладают похожими характерами. Оба очень трудолюбивые, целеустремленные, амбициозные. А помимо пылких чувств, у них есть к тому же и огромное уважение друг к другу.

Не верится, что Дженнифер 50 лет (фото: instagram.com/arod)

К слову, Алекс на своей личной странице обожает публиковать фото с Дженнифер: с совместных тренировок, походов на стадион, с детьми… На одном из недавних кадров певица предстала в красном латексе на фоне красной машины. "Мой любимый подарок – красный", – написал Алекс, намекая на свою красавицу жену. Нужно ли добавлять, что 50-летняя Дженнифер в таком наряде, как всегда, произвела фурор в сети?