ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.12.2019 - 15:22
В одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фото
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

Певица и ее будущий муж отметили Рождество

Дженнифер Лопес обожает семейные праздники и выходные, а потому Рождество провела в кругу самых близких. Компанию ей составили возлюбленный и будущий муж – Алекс Родригес, а также дети от предыдущего брака, двойняшки Макс и Эмми. Торжество они устроили со всеми атрибутами теплого праздника: елкой, подарками, угощениями, веселыми играми и красочными фото… Дресс-код для семейной вечеринки они выбрали, как и в прошлом году, весьма милый – все были одеты в одинаковые клетчатые пижамы.

В одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фото

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

На своей странице в Instagram Дженнифер опубликовала фото, где они с Алексом нежно целуются на фоне елки, и написала: "Не нужно омелы... Всех с Рождеством!!! Я люблю вас и желаю вам самого счастливого и прекрасного праздника". Алекс в свою очередь запостил целую серию фото с вечера, демонстрируя, что праздник прошел просто великолепно.

В одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фотоВ одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фотоВ одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фото

Алекс и Дженнифер – идеальная пара (фото: instagram.com/arod)

Напомним, Дженнифер и Алекс начали встречаться около двух лет назад, а весной этого года объявили о помолвке. Пока что влюбленные не сыграли свадьбу, так как очень заняты своими проектами. Но наверняка в будущем году они порадуют поклонников пышным торжеством.

В многочисленных интервью Лопес любит рассказывать, что она невероятно счастлива в этих отношениях и что Алекс – ее судьба. По словам знаменитости, они подходят друг другу, так как обладают похожими характерами. Оба очень трудолюбивые, целеустремленные, амбициозные. А помимо пылких чувств, у них есть к тому же и огромное уважение друг к другу.

В одинаковых пижамах и с детьми: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали семейными фотоНе верится, что Дженнифер 50 лет (фото: instagram.com/arod)

К слову, Алекс на своей личной странице обожает публиковать фото с Дженнифер: с совместных тренировок, походов на стадион, с детьми… На одном из недавних кадров певица предстала в красном латексе на фоне красной машины. "Мой любимый подарок – красный", – написал Алекс, намекая на свою красавицу жену. Нужно ли добавлять, что 50-летняя Дженнифер в таком наряде, как всегда, произвела фурор в сети?

Мама и ее кокосы: Дженнифер Лопес порадовала трогательным семейным снимком с детьми В розовых оборках и с голыми ногами: Дженнифер Лопес в невесомом платье красуется на обложке глянца
Новости Украины Дженнифер Лопес
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь