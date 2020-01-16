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Перерва на обійми: Дженніфер Лопес зворушила мережу затишним домашнім фото з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2020 - 19:37
Перерва на обійми: Дженніфер Лопес зворушила мережу затишним домашнім фото з дітьми
Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка показала домашнє фото

Дженніфер Лопес останнім часом дуже зайнята на робочих заходах і зйомках. Зірка займається своїми творчими проектами, відвідує численні презентації і світські івенти, знімається для глянцю, паралельно веде бізнес... А от на сім'ю часу залишається вкрай мало. Тому любляча мама вирішила зробити перерву і присвятити дітям один день (або хоча б кілька годин вранці). Дженніфер показала зворушливе сімейне фото, де позує разом з 11-річними двійнятами Максом і Еммі.

Перерва на обійми: Дженніфер Лопес зворушила мережу затишним домашнім фото з дітьмиДжей Ло з дітьми (фото: instagram.com/jlo)

Всі троє лежать в ліжку під плюшевою ковдрою. Поки діти уважно щось вивчають у своїх записах і планшетах, мама стежить за ними. Лопес в затишних домашніх речах, з високим пучком на голові і мінімумом макіяжу виглядає такою щасливою і безтурботною, що картинка буквально "заряджена" на релакс.

Це і відзначили фолловери, засипавши Дженніфер розчуленими коментарями: "Мама Ло", "Малі, ви такі милі", "Найкраща мама назавжди", "Я в захваті! Працюй тяжко, але сім'я на першому місці", "Як мило"... Сама співачка і актриса підписала фото: "Перерва з репетиції для домашньої роботи і часу на попритискатися...".

Перерва на обійми: Дженніфер Лопес зворушила мережу затишним домашнім фото з дітьмиСпівачка намагається приділити час дітям (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, дітей Дженніфер народила від американського співака Марка Ентоні, вельми популярного в країнах Латинської Америки. Пара одружилася 5 червня 2004-го року, через тиждень після того, як Ентоні розлучився зі своєю першою дружиною, Дайанарою Торрес. Відносини подружжя було складно назвати ідеальними. Коли в липні 2011-го року Лопес і Ентоні оголосили про намір розлучитися, то в якості причини розлучення назвали важкий період, який виявив багато проблемних точок зору. За словами Дженніфер, вона відчувала постійний тиск з боку чоловіка. Тому саме Лопес стала ініціатором розриву. Остаточно розлучилася пара в липні 2014-го року.

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Новини України Дженніфер Лопес
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