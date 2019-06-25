Пена дней: Кортни Кардашьян соблазняет изгибами в откровенном купальнике на диком пляже

Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

40-летняя звезда наслаждается отдыхом на побережье

Кортни Кардашьян, как и ее знаменитые сестры, никогда не прочь продемонстрировать свое тело во всей красе. Недавно она восхищала почти 80-миллионную армию фанатов ультракоротким красным мини-платьем, расшитым пайетками, которое дополнили босоножки на огромных шпильках. Затем достала из архивов кадр для съемки Vogue, где позирует полностью обнаженной.

Старшая Кардашьян любит демонстрировать свое тело (фото: instagram.com/kourtneykardash)

А несколько часов назад бизнесвумен и телезвезда поделилась фото с живописных мест. Но красочные морские пейзажи не были бы такими яркими, не добавь им нотку пикантности сама Кортни. Она прилегла на берег, соблазнительно прогнувшись и показав свою фигуру в сплошном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Такой фасон выгодно подчеркнул тонкую талию, стройные ноги и пышную грудь 40-летней знаменитости. "Благодарна", – коротко написала Кортни.

Кортни отправилась на отдых (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Поклонники тут же принялись обсуждать, как идеально место, где она отдыхает и как прекрасно начинать понедельник с такого времяпровождения. Но еще больше комплиментов собрала сама звезда и ее безупречное тело.

Секреты фигуры звезды весьма просты – спорт и правильное питание (фото: instagram.com/kourtneykardash)

К слову, Кортни не раз признавалась, что поддерживать себя в форме ей помогают простые правила. И первое из них – правильное питание. В рационе знаменитой красавицы нет глютеносодержащих и молочных продуктов, да и мучные изделия она старается употреблять по минимуму. А вот овощи, смузи, суперфуды всегда присутствуют в ее меню. Кстати, еще одно табу – кофе. Старшая из Кардашьян смеется, что он делает ее "просто сумасшедшей".

Кортни любит забавные сториз (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Что касается спорта, то она занимается с личным тренером, и занятия эти носят регулярный характер. Еще один пунктик – правильный и качественный уход за кожей, а также периодический отдых от косметики. Звезда рассказывает, что когда находится дома, всегда дает своему лицу отдохнуть. Она смывает мейк-ап и просто наслаждается рутинными делами. Кортни признается: именно с этого момента она полностью расслаблена и может просто побыть собой.