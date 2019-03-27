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Страсти накаляются: Кортни Кардашьян украсила обложку Vogue México

Lite » Мода 27.03.2019 - 11:03
Страсти накаляются: Кортни Кардашьян украсила обложку Vogue México
Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/voguemexico)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

39-летняя знаменитость стала героиней нового выпуска Vogue belleza

Вслед за Кайли Дженнер, которая недавно украсила обложку глянца, поспешила и ее сестра – Кортни Кардашьян. Она стала героиней нового бьюти-выпуска Vogue belleza для Vogue México. 39-летняя звезда соцсетей и бизнесвумен – настоящий пример успешной деловой женщины, чем и привлекла внимание знаменитого глянца. 

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян на обложке всемирно известного глянца 

"#KourtneyKardashian, мать, дочь, сестра и деловая женщина, которая достигла новых высот, создавая империю и богатство во всех областях. Самоучка, она использует свои 74,7 миллиона подписчиков в своих социальных сетях, чтобы построить свой бренд и солидный бизнес. Ее главная сила заключается в поддержке ее семьи, в том, чтобы продолжать продвигать все ее мечты, и в апреле она приезжает на нашу специальную вечеринку #VogueBelleza, чтобы рассказать о ключах, которые привели ее к успеху в ее личной и профессиональной жизни", – прокомментировали на официальной странице Vogue.

Страсти накаляются: Кортни Кардашьян украсила обложку Vogue México

Кортни Кардашьян

Кортни Кардашьян для Vogue México

Страсть к работе, успех и секреты его достижения, равновесие в личной и профессиональной сферах – вот главные темы нового выпуска со скандальной знаменитостью.

"Я никогда не думала, что стану эталоном в мире бизнеса, моды и красоты, просто постоянная работа открыла мне путь для развития и изучения новых аспектов моей жизни. Я хочу донести до своих подписчиков, что мы все способны решать новые задачи и оставлять позади наши страхи", – написала Кортни в своем аккаунте.

Страсти накаляются: Кортни Кардашьян украсила обложку Vogue México

Страсти накаляются: Кортни Кардашьян украсила обложку Vogue México

Кортни Кардашьян для Vogue México

Разумеется, фешн-съемка, где Кортни предстает в нескольких стильных образах: от загадочного в черном гипюровом платье до делового в ярко-красном брючном костюме. Издание также представило 2 обложки. Первая вышла сексуальной, но при этом не в привычной для Кортни максимально откровенной манере, а с намеком на обнаженность. Украшают звезду только ярко-оранжевые тени и пластиковый браслет. Вторая в уже упомянутом черном полупрозрачном платье раскрывает утонченность и женственность Кортни.

"Страсть в каждом из моих проектов очень важна, каждый день требует новых усилий, потому что я участвую в разных видах деятельности, которые поглощают большую часть моей энергии. Поэтому я должна быть очень четкой в своих решениях, направляя свое внимание и, прежде всего, любовь на все, что я делаю".  

Напомним, вражда между Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл, кажется, завершилась. "Королева инстаграма" ответила провокационным фото

Также до этого Ким Кардашьян в кутюрном мини-платье от Thierry Mugler покорила фанатов роскошными формами. 

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