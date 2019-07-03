В пайетках и золоте: Кайли Дженнер блистает в откровенной пляжной фотосессии

Кайли Дженнер продолжает радовать фолловеров новинками из собственной косметической линии, а также откровенными кадрами для ее промо-акции. Так, очередная коллекция под романтичным названием Under the Sea уже 10 июля отправится к ожидающим по всему миру поклонникам. Но уже сейчас 21-летняя звезда занята ее пиаром. Несколько часов назад она опубликовала первые кадры из рекламной кампании. Главной моделью стала сама Кайли. Чтобы в лучшем свете представить палетки высокопигментированных теней, переливы хайлайтеров и сочные оттенки блесков для губ, съемку было решено провести на пляже.

Кайли Дженнер анонсировала новую коллекцию косметики (фото: instagram.com/kyliejenner)

Здесь и предстала самая молодая миллиардерша в мире, примерив достаточно откровенный наряд. Она позирует в светло-сером купальнике крупной вязки, а также мини-юбке, расшитой серебристо-золотистыми пайетками. В ушах у нее крупные серьги-кольца золотистого оттенка, на руках – такие же браслеты и кольца, а на голове – широкополая соломенная шляпа. Макияж Дженнер сделали яркий: изумрудные стрелки на веках, розовый блеск на губах и яркий румянец на щеках… А все тело переливается влажным сиянием, то ли от капель воды, то ли от уже упомянутого хайлайтера. Образ получился по-настоящему летним, а кадры прекрасно передают всю беззаботность и легкость жаркой поры.

Косметика Кайли пользуется огромной популярностью (фото: instagram.com/kyliejenner)

После того как Кайли поделилась снимками, первой не удержалась от комплиментов Ким Кардашьян. Она написала под фото своей младшей сестры: "Такая красивая!"… Вслед за ней свои восторги поспешили выразить и остальные поклонники 21-летней звезды.

Кайли – главная модель своих кампаний (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, знаменитые сестры всегда поддерживают друг друга, в том числе в бизнесе. К примеру, когда Кортни запускала свой сайт Poosh, Ким старательно его рекламировала у себя на странице. Также девушки часто делают совместные проекты, объединяя усилия, а заодно и миллионные армии своих подписчиков. Что ж, в умении построить успешные проекты им не откажешь!