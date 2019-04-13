"Пацаны": Влад Яма растрогал сеть милым фото с сыном

Влад Яма вышел на прогулку вместе со своим сыном
Популярный украинский танцор и хореограф Влад Яма, который недавно очаровал нежным фото с женой, показал новый снимок со своим подросшим сыном. Новое фото Яма выставил на своей странице в Instagram.
На фото видно, что Влад проводит время с сыном на озере, где плавают утки. При этом Влад сильно смеется, а его сын смотрит вдоль озера.
Влад Яма с сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Пользователи сети также прокомментировали семейное фото известного хореографа.
Напомним, что Влад Яма рассказал почему не показывает лицо сына. По его словам, он остерегается завистливых взглядов и не хочет вставлять свое счастье напоказ.
Хореограф отметил, что у него в семье настолько все хорошо, что ему и так многие завидуют. А если он покажет лицо своего сына, то завистливых людей станет еще больше.
Ранее сообщалось о том, что Влад Яма поделился трогательным фото с сыном, на котором он нежно обнимает малыша. Таким образом Влад поздравил всех с днем сына.