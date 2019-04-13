"Пацаны": Влад Яма растрогал сеть милым фото с сыном

Популярный украинский танцор и хореограф Влад Яма, который недавно очаровал нежным фото с женой, показал новый снимок со своим подросшим сыном. Новое фото Яма выставил на своей странице в Instagram.

На фото видно, что Влад проводит время с сыном на озере, где плавают утки. При этом Влад сильно смеется, а его сын смотрит вдоль озера.

Влад Яма с сыном (фото: instagram.com/vladyama_official)

Пользователи сети также прокомментировали семейное фото известного хореографа.

"Как искренье. Здоровья вам, мальчики";

"Живые не постановочные фото лучше всего";

"Мужики";

"Милые";

"Наверно папка анекдот рассказал! Миленько";

"Сколько мальчику лет?";

"Очень милая фотография";

"Фото супер!";

"Ух какие позитивные";

"Прогулки на свежем воздухе с сыном - хорошо";

Напомним, что Влад Яма рассказал почему не показывает лицо сына. По его словам, он остерегается завистливых взглядов и не хочет вставлять свое счастье напоказ.

Хореограф отметил, что у него в семье настолько все хорошо, что ему и так многие завидуют. А если он покажет лицо своего сына, то завистливых людей станет еще больше.

Ранее сообщалось о том, что Влад Яма поделился трогательным фото с сыном, на котором он нежно обнимает малыша. Таким образом Влад поздравил всех с днем сына.