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"Парочка": Катя Осадчая очаровала сеть нежным селфи с Юрием Горбуновым

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.09.2019 - 09:42
"Парочка": Катя Осадчая очаровала сеть нежным селфи с Юрием Горбуновым
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фанаты засыпали супругов умиленными комментариями

Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно отпраздновала свой 36-й день рождения, предпочитает пока не показывать лицо двухлетнего сыночка, однако с удовольствием делится милыми кадрами с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым. Подобные фото всегда вызывают волну умиления у пользователей сети - так вышло и в этот раз.

Осадчая опубликовала нежное селфи с мужем, сделанное на каком-то светском мероприятии, так как оба они одеты очень нарядно. На лице у Кати красивый макияж, также стоит отметить эффектный ободок в волосах с блестящими камушками и элегантное украшение на шее.

Супруги счастливо улыбаются и выглядят очень влюбленными и трепетными.

"Парочка :)", - прокомментировала очаровательный снимок ведущая.

&quot;Парочка&quot;: Катя Осадчая очаровала сеть нежным селфи с Юрием Горбуновым

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Растроганные подписчики оставили множество теплых отзывов, отмечая, что из них вышла очень красивая и явно счастливая пара.

  • Замечательная пара, красивые и талантливые
  • Какие Вы классные
  • Вы супер-пара
  • Катюша - лучистая
  • Ви просто чудові!
  • закохана парочка
  • Когда видишь счастливые глаза, море любви и взаимопонимание от одного взгляда стремишься к такому тоже
  • Молодці, що щасливі!
  • Вы просто космическая парочка, любо мило дивитись, очень позитива от вас класс!!!!!!! Балдею, так держать!
  • Гарні та щасливі!
  • Прекрасная пара
  • Дуже красиві, щастя вам

&quot;Парочка&quot;: Катя Осадчая очаровала сеть нежным селфи с Юрием Горбуновым

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак с Олегом Полищуком. Пара прожила вместе три года и у них родился сын Илья. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.

К слову, Юрий Горбунов поразил сеть музыкальными талантами двухлетнего сына. Ведущий поделился видео, на котором мальчик с удовольствием играет на пианино.

"Весь в родителей": Юрий Горбунов поразил сеть музыкальными талантами сына "Есть и моя вина": Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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