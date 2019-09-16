"Парочка": Катя Осадчая очаровала сеть нежным селфи с Юрием Горбуновым

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фанаты засыпали супругов умиленными комментариями

Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно отпраздновала свой 36-й день рождения, предпочитает пока не показывать лицо двухлетнего сыночка, однако с удовольствием делится милыми кадрами с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым. Подобные фото всегда вызывают волну умиления у пользователей сети - так вышло и в этот раз.

Осадчая опубликовала нежное селфи с мужем, сделанное на каком-то светском мероприятии, так как оба они одеты очень нарядно. На лице у Кати красивый макияж, также стоит отметить эффектный ободок в волосах с блестящими камушками и элегантное украшение на шее.

Супруги счастливо улыбаются и выглядят очень влюбленными и трепетными.

"Парочка :)", - прокомментировала очаровательный снимок ведущая.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Растроганные подписчики оставили множество теплых отзывов, отмечая, что из них вышла очень красивая и явно счастливая пара.

Замечательная пара, красивые и талантливые

Какие Вы классные

Вы супер-пара

Катюша - лучистая

Ви просто чудові!

закохана парочка

Когда видишь счастливые глаза, море любви и взаимопонимание от одного взгляда стремишься к такому тоже

Молодці, що щасливі!

Вы просто космическая парочка, любо мило дивитись, очень позитива от вас класс!!!!!!! Балдею, так держать!

Гарні та щасливі!

Прекрасная пара

Дуже красиві, щастя вам

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак с Олегом Полищуком. Пара прожила вместе три года и у них родился сын Илья. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.

К слову, Юрий Горбунов поразил сеть музыкальными талантами двухлетнего сына. Ведущий поделился видео, на котором мальчик с удовольствием играет на пианино.