"Парочка": Катя Осадчая очаровала сеть нежным селфи с Юрием Горбуновым

Фанаты засыпали супругов умиленными комментариями
Популярная телеведущая Катя Осадчая, которая недавно отпраздновала свой 36-й день рождения, предпочитает пока не показывать лицо двухлетнего сыночка, однако с удовольствием делится милыми кадрами с мужем, шоуменом Юрием Горбуновым. Подобные фото всегда вызывают волну умиления у пользователей сети - так вышло и в этот раз.
Осадчая опубликовала нежное селфи с мужем, сделанное на каком-то светском мероприятии, так как оба они одеты очень нарядно. На лице у Кати красивый макияж, также стоит отметить эффектный ободок в волосах с блестящими камушками и элегантное украшение на шее.
Супруги счастливо улыбаются и выглядят очень влюбленными и трепетными.
"Парочка :)", - прокомментировала очаровательный снимок ведущая.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)
Растроганные подписчики оставили множество теплых отзывов, отмечая, что из них вышла очень красивая и явно счастливая пара.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак с Олегом Полищуком. Пара прожила вместе три года и у них родился сын Илья. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.
К слову, Юрий Горбунов поразил сеть музыкальными талантами двухлетнего сына. Ведущий поделился видео, на котором мальчик с удовольствием играет на пианино.