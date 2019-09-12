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Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.09.2019 - 16:58
Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Популярной телеведущей исполнилось 36 лет

12 сентября бессменная ведущая "Светской жизни" Катя Осадчая отмечает день рождения - стильной красотке исполнилось 36 лет. В этот день она, конечно же, получает множество поздравлений - так, ее подруга и коллега по цеху Маша Ефросинина сделала это весьма оригинально, поделившись их совместным не самым удачным фото. Однако самые дорогие сердцу - пожелания от любимых людей.

Супруг Кати Юрий Горбунов не подвел - он заранее красиво украсил двор их дома воздушными шариками, часть которых составляют слово "Катя". Не обошлось и без вкусного тортика и букета цветов, а еще шоумен устроил любимой жене яркий и трогательный сюрприз в соцсети.

Горбунов опубликовал видеоколлаж, на котором он и украинские звезды шоу-бизнеса поздравляют ведущую с праздником. К поздравлениям в ролике присоединились Потап, Настя Каменских, Елена Кравец, Тина Кароль, Олег Винник, MARUV, Монатик, Дзидзьо, группа "Время и Стекло" и другие.

"Катруся, дорога!! цей день не тільки особливий для мене, але і для твоїх друзів!! З Днем народження!! будь щасливою!! Я люблю тебе, найкраща дружина, мама і господиня!" - трогательно прокомментировал видео Юрий.

Видео: Юрий Горбунов поздравил Катю Осадчую с днем рождения (instagram.com/gorbunovyuriy)

Конечно же, Катя тут же поблагодарила мужа и всех, кто оставил для нее теплые слова.

Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики Горбунова поспешили присоединиться к поздравлениям и засыпали его жену душевными пожеланиями.

  • Як же це мило
  • Чудово. Катерина! Ви чудова. Happy birthday
  • Вітаю!!! Ви неперевершена!!! Многая літа!!!
  • Приєднуюсь до вітання)) Всього найкращого і світлого.
  • Класссссс)))))))))))) Поздравляю Вас, лучшая!
  • Найщиріші вітання
  • Ааааааа, класс. С именинницей
  • З днем народження вітаю! Творчої наснаги, завжди позитивного настрою та всього найкращого!

Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Кроме того, ведущая поделилась милым фото на своей странице в Instagram, на котором она запечатлена в украшенном саду с тортиком в руках. Так как она отмечает праздник лишь в кругу семьи, Осадчая не стала наряжаться и позирует в джинсовых шортах и белой футболке. Счастливая именинница стоит босиком и довольно улыбается.

"Я люблю свій День народження з дитинства, хотіла завжди, щоб цей день запам‘ятався. Я виросла, а все так само люблю день 12 вересня і тепер вже @gorbunovyuriy робить цей день незабутнім! Дякую тобі", - поблагодарила Катя любимого супруга.

Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В этот теплый осенний день она также решила насладиться плаванием в бассейне.

Горбунов устроил трогательный сюрприз для Осадчей в ее день рождения

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая откровенно рассказала, почему распался ее первый брак с Олегом Полищуком. Он продлился три года и в этих отношениях ведущая родила сына Илью.

К слову, 24 августа праздновал день рождения нынешний муж Осадчей Юрий Горбунов, которого она трогательно поздравила.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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