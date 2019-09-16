"Парочка": Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фанати засипали подружжя розчуленими коментарями

Популярна телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно відсвяткувала свій 36-й день народження, воліє поки не показувати обличчя дворічного синочка, проте з задоволенням ділиться милими кадрами з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим. Подібні фото завжди викликають хвилю розчулення у користувачів мережі - так вийшло і в цей раз.

Осадча опублікувала ніжне селфі з чоловіком, зроблене на якомусь світському заході, так як обидва вони одягнені дуже ошатно. На обличчі у Каті гарний макіяж, також варто відзначити ефектний обідок в волоссі з блискучими камінчиками і елегантну прикрасу на шиї.

Подружжя щасливо посміхаються і виглядають дуже закоханими і трепетними.

"Парочка :)", - прокоментувала чарівний знімок ведуча.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Розчулені підписники залишили безліч теплих відгуків, відзначаючи, що з них вийшла дуже красива і явно щаслива пара.

Чудова пара, красиві і талановиті

Які Ви класні

Ви супер-пара

Катюша - промениста

Ви просто чудові!

закохана парочка

Коли бачиш щасливі очі, море любові і взаєморозуміння від одного погляду прагнеш до такого теж

Молодці, що щасливі!

Ви просто космічна парочка, любо мило дивитись, дуже позитиву від вас клас!!!!!!! Балдію, так тримати!

Гарні та щасливі!

Прекрасна пара

Дуже красиві, щастя вам

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб з Олегом Поліщуком. Пара прожила разом три роки у них народився син Ілля. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.

До речі, Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами дворічного сина. Ведучий поділився відео, на якому хлопчик із задоволенням грає на піаніно.