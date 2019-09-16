ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Парочка": Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 09:42
"Парочка": Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фанати засипали подружжя розчуленими коментарями

Популярна телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно відсвяткувала свій 36-й день народження, воліє поки не показувати обличчя дворічного синочка, проте з задоволенням ділиться милими кадрами з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим. Подібні фото завжди викликають хвилю розчулення у користувачів мережі - так вийшло і в цей раз.

Осадча опублікувала ніжне селфі з чоловіком, зроблене на якомусь світському заході, так як обидва вони одягнені дуже ошатно. На обличчі у Каті гарний макіяж, також варто відзначити ефектний обідок в волоссі з блискучими камінчиками і елегантну прикрасу на шиї.

Подружжя щасливо посміхаються і виглядають дуже закоханими і трепетними.

"Парочка :)", - прокоментувала чарівний знімок ведуча.

&quot;Парочка&quot;: Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Розчулені підписники залишили безліч теплих відгуків, відзначаючи, що з них вийшла дуже красива і явно щаслива пара.

  • Чудова пара, красиві і талановиті
  • Які Ви класні
  • Ви супер-пара
  • Катюша - промениста
  • Ви просто чудові!
  • закохана парочка
  • Коли бачиш щасливі очі, море любові і взаєморозуміння від одного погляду прагнеш до такого теж
  • Молодці, що щасливі!
  • Ви просто космічна парочка, любо мило дивитись, дуже позитиву від вас клас!!!!!!! Балдію, так тримати!
  • Гарні та щасливі!
  • Прекрасна пара
  • Дуже красиві, щастя вам

&quot;Парочка&quot;: Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим&quot;Парочка&quot;: Катя Осадча зачарувала мережу ніжним селфі з Юрієм Горбуновим

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб з Олегом Поліщуком. Пара прожила разом три роки у них народився син Ілля. В розриві відносин вона бачить і свою провину, але Катя вдячна цьому шлюбу за сина.

До речі, Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами дворічного сина. Ведучий поділився відео, на якому хлопчик із задоволенням грає на піаніно.

"Весь у батьків": Юрій Горбунов вразив мережу музичними талантами сина "Є і моя вина": Катя Осадча розповіла, чому розпався її перший шлюб
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся