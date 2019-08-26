"Пантера": Ани Лорак ослепила шикарным образом в вечернем платье

Певица выбрала наряд в лучших традициях Голливуда
Украинская певица Ани Лорак, которая недавно впервые прокомментировала свои отношения бойфрендом, который ранее был женат на певице Tayanna, поделилась фото с выступления на конкурсе Новая волна.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Для выступления исполнительница выбрала наряд достойный голливудской актрисы — черное атласное платье в пол с глубоким разрезом, оголяющим ногу. Изюминкой платья стало декольте, выгодно подчеркнувшее бюст Ани и ее хрупкие плечи. В качестве дополнения к наряду певица выбрала традиционный аксессуар для подобных вечерних платьев — длинные перчатки в тон. Украшения, подобранные к образу, тоже привлекают внимание — внушительной длинны серьги и массивные браслеты выгодно подчеркнули лаконичный лук Лорак.
К платью Ани выбрала черные босоножки на шпильках, отчего в сочетании с разрезом платья ее ноги стали казаться еще длиннее.
Поклонники не смогли остаться равнодушными к такой красоте и живо прокомментировали образ знаменитости в Instagram:
К слову, ранее девушка экс-мужа Ани Лорак Самия Ахметова впервые рассказала об отношениях с Муратом. Неожиданно открылось много интересных подробностей.
Кроме того, поклонники без устали усыпают Ани Лорак комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет. Они не верят в искренность чувств нового бойфренда к певице.