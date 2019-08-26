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"Пантера": Ани Лорак ослепила шикарным образом в вечернем платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.08.2019 - 17:41
"Пантера": Ани Лорак ослепила шикарным образом в вечернем платье
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица выбрала наряд в лучших традициях Голливуда

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно впервые прокомментировала свои отношения бойфрендом, который ранее был женат на певице Tayanna, поделилась фото с выступления на конкурсе Новая волна.

&quot;Пантера&quot;: Ани Лорак ослепила шикарным образом в вечернем платьеФото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Для выступления исполнительница выбрала наряд достойный голливудской актрисы — черное атласное платье в пол с глубоким разрезом, оголяющим ногу. Изюминкой платья стало декольте, выгодно подчеркнувшее бюст Ани и ее хрупкие плечи. В качестве дополнения к наряду певица выбрала традиционный аксессуар для подобных вечерних платьев — длинные перчатки в тон. Украшения, подобранные к образу, тоже привлекают внимание — внушительной длинны серьги и массивные браслеты выгодно подчеркнули лаконичный лук Лорак.

К платью Ани выбрала черные босоножки на шпильках, отчего в сочетании с разрезом платья ее ноги стали казаться еще длиннее.

Поклонники не смогли остаться равнодушными к такой красоте и живо прокомментировали образ знаменитости в Instagram:

  • Пантерааа
  • Какая Красота
  • просто бомба)
  • Бесподобна и восхитительна
  • Очаровательна и очень мила
  • Просто дива! Просто богиня!
  • Очень красивая
  • Настоящая КУКОЛКА!!
  • Шикарная. Дива
  • Каролинка, Вы прелесть!
  • Вчера ты затмила всех
  • Очаровательная
  • Эстетическое удовольствие и талант! Приятно слушать и смотреть на Вас. Настоящая артистка!
  • ОБОЖАЮ КРАСОТКА
  • Любимая!
  • Дива
  • Класс, чёрный есть чёрный

К слову, ранее девушка экс-мужа Ани Лорак Самия Ахметова впервые рассказала об отношениях с Муратом. Неожиданно открылось много интересных подробностей.

Кроме того, поклонники без устали усыпают Ани Лорак комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет. Они не верят в искренность чувств нового бойфренда к певице.

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Новости Украины Ани ЛоракTAYANNAМурат Налчаджиоглу
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