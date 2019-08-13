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Любовь сильнее зла: девушка экс-мужа Лорак впервые рассказала об отношениях с Муратом

STYLERПерсоны    13.08.2019 - 18:26
Любовь сильнее зла: девушка экс-мужа Лорак впервые рассказала об отношениях с Муратом
Коллаж (РБК-Украина)

Новая любимая Мурата откровенно рассказала об их отношениях

Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, с которой недавно бизнесмен опубликовал фото с отдыха, впервые за все время откровенно рассказала об их романтических отношениях. Самия Ахметова, фото которой недавно заметили на сайте эскорт-услуг, сообщила, что она уже полгода является постоянной девушкой Мурата. Об этом сообщает ТСН.

Самия поделилась, что сейчас бывший муж Лорак представляет ее, как свою девушку, так как он уже не связан узами брака.

"Да он представил меня как девушку. Он уже свободный человек. И мы встречаемся. Больше я не комментирую свою личную жизнь", - сообщила девушка бизнесмена.

По словам Самии, Лорак и Мурат разошлись совсем не из-за нее.

"Я нахожусь в отношениях с Муратом Налчаджиоглу последние полгода, после его развода. Я не виновница его развода, как все пишут", - сказала девушка.

По словам новой подруги Мурата, ей очень неприятно. что об их паре ходят непонятные слухи.

Любовь сильнее зла: девушка экс-мужа Лорак впервые рассказала об отношениях с МуратомФото: Влюбленные в Испании (instagram.com/muratnalca)

"Но я знаю одно – любовь сильнее зла и грязных языков. Мы хотим одного, чтобы быстрее нас оставили в покое", - сказала Самия.

Напомним, что сейчас влюбленные находятся на отдыхе в Испании, откуда Мурат публикует новые фото с пассией, также с ними находится его дочь от Лорак - София.

Как мы ранее писали, новую любовницу экс-супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу обнаружили на пикантном сайте, который предлагает разнообразные интимные услуги. Откровенные снимки Самии Ахметовой опубликовал Telegram-канал YOBAJUR.

К слову, не так давно новый любовник Ани Лорак показал интимное фото с певицей, тем самым дав жесткий ответ хейтерам пары.

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Новости Украины Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу
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