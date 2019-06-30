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"Пани ведьмочка": Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.06.2019 - 22:31
"Пани ведьмочка": Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом
Верка Сердючка (фото: facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Украинская суперзвезда Верка Сердючка продемонстрировала поклонникам новый образ

Верка Сердючка порадовала своих поклонников новой фотографией в непривычном для нее образе. Новый снимок артистка выставила на своей странице в Instagram.

На фото Сердючка я ярко-красном платье стоит на фоне леса и держит в одной руке череп, а в другой маленькую сову.

&quot;Пани ведьмочка&quot;: Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

Верка Сердючка взбудоражила сеть новым образом (фото: instagram.com/v_serduchka)

Пользователи сети прокомментировали ее фотографию:

  • Богиня;
  • Вы прекрасный человек, восхищаюсь вами;
  • Пани ведьмочка;
  • Ой, ну красавица, коса до пояса!
  • Когда тебе грустно, тяжело, ты просто включаеш песню… "Хорошо, все будет хорошо" и в жизнь приходят яркие краски… все сразу меняется. Спасибо вам огромное;
  • Андрей Михайлович мастер перевоплощения;
  • Челка огонь;
  • Вы в любой образ можете перевоплотится, талант!!!
  • Бомба.

&quot;Пани ведьмочка&quot;: Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

&quot;Пани ведьмочка&quot;: Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

&quot;Пани ведьмочка&quot;: Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

&quot;Пани ведьмочка&quot;: Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

&quot;Пани ведьмочка&quot;: Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

Скриншоты с Instagram

Напомним, что недавно Верка Сердючка в белых колготках покаталась на "банане". Компанию в "покатушках" по днепровских волнах на желтом аттракционе Андрею Данилко составила мама Верки Сердючки (Инна Белоконь).

Ранее сообщалось о том, что Верка Сердючка показала новое фото с мамой. Данная фотография украинской суперзвезды восхитила поклонников сценического образа Андрея Данилко.

Мы также писали о том, что Верку Сердючку восторженно встречали в Израиле и фотографировались со звездой полтора часа, поскольку желающих сделать снимок на память оказалось очень много.

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