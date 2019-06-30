"Пани ведьмочка": Верка Сердючка удивила сеть своим новым образом

Украинская суперзвезда Верка Сердючка продемонстрировала поклонникам новый образ
Верка Сердючка порадовала своих поклонников новой фотографией в непривычном для нее образе. Новый снимок артистка выставила на своей странице в Instagram.
На фото Сердючка я ярко-красном платье стоит на фоне леса и держит в одной руке череп, а в другой маленькую сову.
Верка Сердючка взбудоражила сеть новым образом (фото: instagram.com/v_serduchka)
Пользователи сети прокомментировали ее фотографию:
Скриншоты с Instagram
Напомним, что недавно Верка Сердючка в белых колготках покаталась на "банане". Компанию в "покатушках" по днепровских волнах на желтом аттракционе Андрею Данилко составила мама Верки Сердючки (Инна Белоконь).
Ранее сообщалось о том, что Верка Сердючка показала новое фото с мамой. Данная фотография украинской суперзвезды восхитила поклонников сценического образа Андрея Данилко.
Мы также писали о том, что Верку Сердючку восторженно встречали в Израиле и фотографировались со звездой полтора часа, поскольку желающих сделать снимок на память оказалось очень много.