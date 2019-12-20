Ожидал какой-то хлам: Тарас Тополя рассказал о самом провальном подарке под елкой

На съемочной площадке новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, вокалист коллектива «Антитіла» Тарас Тополя признался, что расстраивало его на новогодних праздниках в детском саду и какой особенный подарок помнит до сих пор.

Многие помнят детские праздники с Дедом Морозом и Снегурочкой, в которых узнавали своих воспитателей. Но лидера коллектива «Антитіла», оказывается, возмущал не внешний вид волшебников, а нечто иное.

«Мне все нравилось, пока я не набрался жизненного опыта и не понял, что эти Деды Морозы и Снегурочки приносят картонные коробки с невкусными конфетами внутри. Так было в моем детстве, так есть и сейчас. Я ожидал, что в этой коробке будет не какой-то хлам, а то, чего мне хотелось, например, приставка к телевизору. А это какой-то обман, нельзя так к детям относиться», – рассказал Тарас Тополя в интервью каналу «Украина».

Впрочем, дома будущего музыканта ждали желанные подарки. Например, автомобиль, который, как тогда Тарасу казалось, делал впечатляющие трюки.

«Помню, однажды мне подарили радиоуправляемую машинку, которая так мне тогда нравилась, что я был уверен, что она может ездить по стенам до потолка. Я всем в саду об этом рассказывал, хотя, конечно, она этого не делала. Вообще детям нужно дарить те подарки, которые они ждут. Потому что эти эмоции в детстве запоминаются на всю жизнь», – отметил артист за кулисами грандиозного новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!».

Группа "Антитіла" на съемках новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!»

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу канала «Украина» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.